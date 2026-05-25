Клип Шакиры на гимн ЧМ-2026 возглавил чарт YouTube

В минувшие выходные Шакира презентовала клип на песню Dai Dai.Колумбийская певица записала его вместе с нигерийским артистом Burna Boy. Композиция стала официальным гимном чемпионата мира по футболу FIFA (ЧМ-2026), который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Клип сразу показал сильный старт на видеохостинге YouTube. За первые сутки видео набрало около 8,2 миллиона просмотров, а за 36 часов показатель превысил 13 миллионов. После этого ролик возглавил мировой чарт самых просматриваемых видео на платформе.





Известный американский клипмейкер Ханна Люкс Дэвис выступила в качестве режиссера клипа. В первых кадрах видео появляются сразу несколько звезд мирового футбола, в том числе аргентинец Лионель Месси, звезда прошлого чемпионата мира Килиан Мбаппе, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, форвард немецкой "Баварии" Харри Кейн и другие игроки. Футболисты выходят на поле и дают понять, что готовы к турниру. Затем в центре истории оказывается сама Шакира: она танцует в масштабных декорациях, появляется на фоне мексиканского Ангела Независимости, в пустынном пейзаже, на светящемся глобусе и на стадионе вместе с танцовщицами в костюмах, отсылающих к флагам стран-участниц чемпионата.





В ролике также задействованы дети из проекта Ghetto Kids Uganda. Данная благотворительная организация оказывает поддержку детям из неблагополучных семей. Финальная часть видео построена на архивных кадрах прошлых чемпионатов мира и отсылках к футбольным легендам, среди которых Диего Марадона, Паоло Мальдини, Ромарио, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Кака и Лионель Месси.

Название Dai Dai отсылает к выражению "давай-давай". В песне эта фраза звучит на нескольких языках, включая испанский, английский, французский и японский. Среди авторов трека, по данным источников, также указан Эд Ширан.





Для Шакиры это очередное возвращение к футбольной теме. В 2006 году она выступала с Hips Don’t Lie на чемпионате мира в Германии, в 2010-м выпустила Waka Waka (This Time for Africa) для турнира в ЮАР, а в 2014-м ее песня La La La активно звучала на фоне чемпионата мира в Бразилии. Waka Waka до сих пор остается одним из самых узнаваемых футбольных гимнов в поп-культуре, поэтому к новому треку певицы приковано всеобщее внимание.

Шакира также должна выступить на шоу в перерыве финального матча ЧМ-2026 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.