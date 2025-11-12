Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке

Британский актер Том Фелтон вновь воплотил образ Драко Малфоя спустя пятнадцать лет после завершения съемок в киносаге о Гарри Поттере. Премьера театральной постановки "Гарри Поттер и Проклятое дитя" с его участием состоялась 11 ноября на сцене бродвейского театра "Лирик" в Нью-Йорке.

Для 37-летнего артиста этот проект стал дебютом на Бродвее. Возраст актера соответствует возрасту его персонажа в пьесе, действие которой разворачивается через 19 лет после основных событий оригинальной саги. Фелтон стал первым исполнителем из фильмов о юном волшебнике, который вернулся к своей роли в театральной адаптации.

Появление актера на сцене вызвало бурную реакцию зрителей. Аплодисменты и восторженные возгласы были настолько продолжительными, что Фелтону пришлось выдержать паузу перед произнесением первых реплик.





Спектакль рассказывает о жизни нового поколения персонажей вселенной Джоан Роулинг. Дети главных героев отправляются на обучение в Хогвартс, где оказываются вовлечены в новые магические приключения. Сюжетная линия включает путешествия во времени с использованием маховика времени.

Актерский контракт предусматривает участие Тома Фелтона в постановке в течение 26 недель. Его выступления в роли Драко Малфоя продлятся до мая следующего года. Театральная адаптация пьесы, впервые представленная в 2016 году, продолжает пользоваться популярностью у поклонников волшебного мира.