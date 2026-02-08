Ваше тело – ваше дело: обзор нижнего белья от Сидни Суини, Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски

Фраза "ваше тело – ваше дело" сегодня звучит как часть философии успешных бизнес-проектов. Мировые звезды Сидни Суини, Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски превратили его в основу своих бельевых брендов – Syrn, Skims и Inamorata. Уйдя от роли просто лиц рекламных кампаний, они стали создательницами и амбассадорами продуктов, которые решают реальные проблемы, предлагают безоговорочный комфорт и ставят во главу угла уверенность в себе.

Клео.ру разобрал, чем уникален каждый из брендов и как трем знаменитостям удалось переосмыслить концепцию нижнего белья, превратив его из предмета гардероба в инструмент для самовыражения.

Syrn

Сидни Суини, звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос", решила взять дело в свои руки и запустила собственный бренд Syrn. Ее вдохновила простая идея: исправить все те проблемы, с которыми сталкивается каждая из нас – вечно сползающие бретельки, врезающиеся резинки, непонятные чашки. Сидни хотела создать белье, которое "понимает женщин, а не читает им нотации".

Дебютная коллекция Syrn предлагает кружевное белье и бюстгальтеры аж в 44 размерах – от 30B до 42DDD. Сама Сидни не только лицо бренда, но и его креативный директор. Она видит Syrn как площадку для самовыражения, где каждая женщина может проявить себя в разных образах. И это работает – рекламная кампания с развешиванием бюстгальтеров на легендарной надписи Hollywood в Лос-Анджелесе наделала шуму, а сайт бренда моментально распродал все новинки. Так что, если хотите белье как у Сидни, придется ждать пополнения.





Skims

Skims уже не новичок на рынке нижнего белья: он давно стал "базой" в сегменте корректирующего белья. Бренд Ким Кардашьян делает ставку на бодипозитив и инклюзивность, предлагая размеры для всех и каждого. Здесь вы найдете не только белье, но и уютную домашнюю одежду и аксессуары, созданные из высококачественных тканей, которые обещают нежность и комфорт.





Ким удивляет не только качеством товаров, но и громкими коллаборациями. Недавняя рекламная кампания, в которой снялась k-pop звезда Лиса из BLACKPINK, была посвящена совместному проекту с брендом Nike. Skims и Nike переосмыслили культовые кроссовки Nike Air Rift, превратив их в стильные балетки Nike Skims Rift с узнаваемым "таби-носком". Модель 90-х стала более женственной, утонченной и минималистичной, не потеряв при этом ее комфортной "босоногой" концепции.

Inamorata

Inamorata от Эмили Ратаковски – еще один бренд, который про уверенность в себе. Модель черпает вдохновение в своем детстве, проведенном на побережье Южной Калифорнии. Там, в городе Энсинитас, люди жили буквально в купальниках – шли за буррито, гуляли, проводили весь день, не задумываясь о том, что на них надето.

Эта пляжная философия – о свободе и отсутствии стеснения – перекочевала в Inamorata. Бренд предлагает простые, подчеркивающие фигуру вещи, которые легко вписать в городской ритм.

"Дело не в теле – дело в уверенности, в любви к себе, – говорит Эмили. – Эти вещи созданы для вас. Неважно, носите ли вы их только для себя или выходите в них на улицу – важно то, как вы себя в них чувствуете".

Inamorata – это про ту самую непринужденную уверенность, когда ты просто надеваешь бра-топ и идешь гулять с собакой, не думая о чужом мнении. Простота, стиль и полная свобода самовыражения!





Syrn, Skims и Inamorata объединяет общая миссия: подарить женщинам комфорт, уверенность и возможность самовыражения. Будь то решение бытовых проблем, акцент на инклюзивности или переосмысление пляжной свободы в городе – эти звезды создают нижнее белье, которое понимает женщин.