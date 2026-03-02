Зендея и Том Холланд тайно поженились

Зендея и Том Холланд тайно сыграли свадьбу. Об этом проговорился стилист звезды "Эйфории" Ло Роуч на ковровой дорожке премии Actor Awards 2026 , которая прошла накануне. На вопрос журналистов о личной жизни Зендеи Роуч с улыбкой ответил, что актеры уже стали мужем и женой.

Видео: YouTube/@AccessHollywood

Ни Зендея, ни Холланд пока не давали комментариев по этому поводу, однако фанаты уверены, что Роуч не оговорился. Осенью прошлого года пара объявила о помолвке, а в декабре актрису сняли с новым кольцом на том самом пальце. Многие поклонники тогда предположили, что речь идет именно об обручальном украшении.

Звездная пара встретилась во время работы над кинолентой "Человек-паук: Возвращение домой", где сыграли влюбленных, и за кадром – спустя несколько лет – стали парой и в реальности. Их роман начался в 2021 году, и с тех пор актеры стараются держать личную жизнь подальше от публичности.

Сейчас пара живет между Лос-Анджелесом и Лондоном, совмещая работу и редкие совместные выходы. Уже этим летом на экраны выйдет новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея", где Зендея исполнила роль Афины, а Холланд – Телемаха.