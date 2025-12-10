Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон появятся в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы"

Обладательница премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс и трехкратный лауреат премии канала MTV Джош Хатчерсон вновь появятся в образах Китнисс Эвердин и Пита Мелларка, которые сделали из них звезд Голливуда. Об их участии в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы" сообщает The Hollywood Reporter.

Новая лента станет вторым приквелом франшизы и перенесет зрителей на 24 года назад – к Жатве, которая открывала 50-е Голодные игры. В центре сюжета окажется шестнадцатилетний Хеймитч Эбернети, будущий наставник героев оригинальной трилогии. В тот год на арену отправили не 24, а 48 трибутов, что сделало Игры одними из самых жестоких в истории Панема.

Хотя основная история посвящена молодому Хеймитчу, участие Лоуренс и Хатчерсона описывается как эпизодическое – вероятнее всего, речь идет о сцене из будущего, дополняющей событийную линию приквела. Их возвращение ожидаемо стало главным инфоповодом проекта: именно эти актеры превратили первые фильмы в мировое явление и определили эмоциональное ядро франшизы.

Режиссером картины выступает Фрэнсис Лоуренс, который создавал предыдущие части, включая "И вспыхнет пламя" и оба финала дилогии "Сойка-пересмешница". Новый фильм собрал звездный актерский состав: Рэйф Файнс, Киран Калкин, Элль Фаннинг, Гленн Клоуз, Майя Хоук и другие.

Съемки фильма завершились в конце ноября, а премьера запланирована на 19–20 ноября 2026 года. Для Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона это первое возвращение к своим культовым персонажам с 2015 года, когда в кино вышла заключительная часть истории Китнисс.

К слову, прошлогодняя "Баллада о змеях и певчих птицах" успешно закрепила интерес аудитории к расширенной вселенной Панема. До следующей части – еще год ожидания, но уже ясно, что "Голодные игры: Рассвет жатвы" станет одной из самых обсуждаемых премьер 2026 года.