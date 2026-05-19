Girl dinner: откуда взялся тренд на "девичий ужин" и чем он опасен

В мае 2023 года жительница Нью-Йорка Оливия Махер выложила короткое видео. В кадре – тарелка с кусками хлеба, ломтиками сыра, маслом, корнишонами и горстью винограда. "Girl dinner", – подписала она. За сутки ролик собрал сотни тысяч просмотров, а к концу лета под одноименным хештегом опубликовали контент с охватом более тридцати миллионов.

Словари отреагировали оперативно: Dictionary.com и Merriam-Webster зафиксировали термин как "легкую трапезу, собранную из готовых закусок без кулинарной обработки". Кембриджский словарь уточнил – "простая еда, которую женщина готовит для себя из маленьких порций разной снеди". Формулировка сухая, но за ней прячется целая вселенная смыслов.





От сырной доски до кубиков льда

Стартовый импульс задала эстетика: "девичьи ужины" напоминали миниатюрные сырные тарелки – элегантные, фотогеничные, собранные за минуту. Однако тренд быстро размножился и вобрал в себя полярные сценарии. На одном полюсе – хумус, прошутто, инжир и оливки, на другом – лапша быстрого приготовления вперемешку с мороженым, чипсы с печеньем, а в радикальных версиях – кубики льда или даже решение лечь спать, пропустив прием пищи. Чем нелепее выглядел ужин, тем громче звучал заложенный в нем месседж: "Я ем то, что хочу, когда я одна или с подругами, и никому ничего не должна".

Кухонная "вторая смена" выходит из моды

Вирусный успех girl dinner невозможно объяснить одной лишь любовью к перекусам. Тренд подцепил глубинную усталость от "второй смены" – негласной обязанности женщин готовить полноценный ужин даже после долгого рабочего дня. Тарелка, собранная на скорую руку из того, что нашлось в холодильнике, читается как тихая революция: никто не стоит у плиты, никто не согласовывает меню с домашними, и вина за "неправильную" еду отсутствует. Girl dinner – это забота о себе через отказ от лишнего труда, отвоеванное право на собственную трапезу без оглядки на чужие ожидания.





Удар по диетической культуре

Параллельно тренд прокладывает маршрут в обход жестких правил здорового питания. В мире, где принято высчитывать калории, количество белков и углеводов, появление эстетики разномастных кусочков выглядит как легализация интуитивного подхода. Можно смешивать соленое со сладким, не сервировать стол по правилам и не мучиться вопросом, достаточно ли "правильной" вышла трапеза. В этом жесте много свободы – и много самоиронии над диетическим перфекционизмом.

Антикризисное меню

Экономический пласт не менее важен. Когда цены на продукты ползут вверх, ужин из остатков превращается в осознанную стратегию. По некоторым подсчетам, один такой прием пищи обходится в несколько сотен рублей, а ежемесячная экономия может достигать несколько тысяч рублей. Оставшийся ломтик сыра, половинка авокадо, горсть орехов и подсохший хлеб не отправляются в мусор, а попадают на тарелку. Girl dinner оказывается еще и экологичным жестом.





Темная сторона: когда тарелка пустеет

Вместе с восторгами пришла и волна тревоги со стороны диетологов и психологов. Под романтичным флером "девичьих ужинов" часто скрываются крайне скудные наборы продуктов, а то и полное отсутствие еды. Видео, где девушка называет стакан воды или сон своим girl dinner, собирали миллионы просмотров, размывая грань между легким ужином и пропагандой ограничительного пищевого поведения. Для людей с риском расстройств пищевого поведения (РПП) такой контент особенно опасен, ведь он нормализует голод и подает его под соусом тренда. Эксперты сходятся в одном: girl dinner может быть частью здорового рациона, только если тарелка содержит белки, жиры и клетчатку.





Традиция старше интернета

Примечательно, что сборная тарелка из маленьких закусок существовала задолго до TikTok. Испанские тапас, итальянские антипасти, балканские мезе, британские picky bits – все это вариации того же принципа: всего понемногу. На российской почве тренд принял форму осознанного отказа от готовки впрок: покупки становятся чаще, порции – меньше, а доставка и домашние заготовки сочетаются без строгих правил.

Бренды на подхвате

Коммерческий потенциал явления оценили мгновенно. Летом 2023 года сеть Popeyes запустила меню Girl Dinner, полностью составленное из гарниров: картофельное пюре, макароны с сыром, салат коул-слоу. Маркетинговый ход бил точно в целевую аудиторию – поколение Z, которое устало от формальных обеденных ритуалов и предпочитает собирать еду под настроение.





Вселенная "девичьих" трендов

Girl dinner – лишь одна планета в галактике самоироничных интернет-ритуалов. Рядом вращаются Boy dinner (огромный кусок мяса без гарнира как пародия на маскулинное питание), Girl Math (нелогичная финансовая логика, где оплата наличными равняется "бесплатно", а возврат товара считается заработком) и Hot Girl Walk – прогулка, во время которой полагается думать о благодарности, целях и собственной привлекательности. Все эти практики объединяет пересборка привычных сценариев с улыбкой и вызовом.

Культурный маркер в одной тарелке

Феномен girl dinner многомерен. В него вшиты и феминистский протест против гендерных ролей, и бунт против диетической индустрии, и экономия, и забота об экологии. Обычная тарелка с разрозненными кусочками превратилась в зеркало сегодняшних тревог и ценностей. Она фиксирует момент, когда привычка готовить "как положено" уступает место интуиции, самоиронии и праву выбирать, как именно выглядит ужин – даже если он состоит из одного персика и горсти миндаля.