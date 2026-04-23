50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в мужском пиджаке Dior на голое тело

Актриса появилась на премьере сериала, в котором исполнила главную роль. Для выхода Шарлиз Терон выбрала образ из мужской коллекции Dior.

В Нью-Йорке прошла премьера сериала "Вершина", где главную роль исполнила Шарлиз Терон. Звезда Голливуда появилась на ковровой дорожке в лаконичном, но провокационном образе – черном брючном костюме из мужской линии Dior, надетом на обнаженное тело.

Шарлиз Терон.
Силуэт выглядел предельно строгим, но детали задали нужный акцент: белый воротник добавил графичности, а яркая красная помада – драматичности. Образ продолжил линию модного минимализма, который Терон последовательно развивает на светских выходах.

Связь актрисы с Dior – давняя и устойчивая. На протяжении многих лет она оставалась лицом культового аромата J’Adore, прежде чем эстафету приняла Рианна. В последние сезоны Терон по-прежнему активно участвует в жизни бренда: недавно она была замечена на закрытом ужине Дома вместе с другими знаменитостями, в том числе с Эммой Уотсон, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Робертом Паттинсоном. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

