Лица роскоши: российские знаменитости, за которыми охотятся премиальные бренды

Рынок рекламы с участием знаменитостей в России за последние годы заметно изменил расстановку сил. После ухода части западных люксовых марок публичное поле заняли российские ювелирные дома, местные премиальные бренды одежды, автомобильные марки, банки с закрытыми сервисами и девелоперы дорогой недвижимости. Им по-прежнему нужны узнаваемые лица, но запрос изменился: бренды все чаще выбирают героев с устойчивым образом, социальным весом и понятной эстетикой.

Ювелирный люкс: образ дорогого вкуса

Ювелирные бренды очень тщательно выбирают героинь кампаний. Здесь важны репутация, визуальная элегантность и доверие женской аудитории. Один из самых показательных примеров последних месяцев – Елизавета Боярская и MIUZ Diamonds. Актриса получила статус посланницы ювелирного дома и появилась в весенней кампании "Настроено на тебя". Для бренда это точное попадание в образ современной женщины с культурным бэкграундом, спокойной уверенностью и дорогой сдержанностью.





Похожую роль в премиальном ювелирном сегменте занимает Светлана Ходченкова. В 2025 году актриса выступила музой и амбассадором ювелирного дома CLUEV. Кампания была связана с коллекцией "Золотой век", вдохновленной русской литературой. Ходченкова – понятный выбор для этой марки, так как публичный образ артистки воплощает женственность, внутреннюю собранность и кинематографичную элегантность.

У SOKOLOV Premium похожую задачу решает Марина Кравец. В 2023 году телеведущая и актриса получила статус лица премиального направления бренда, в котором акцент сделан на украшениях с бриллиантами и драгоценными камнями. Позже бренд продолжил сотрудничество с ней в рамках отдельных ювелирных коллекций.

Еще один тип премиальной привлекательности – светская узнаваемость. Ксения Собчак регулярно появляется в контексте Parure Atelier. Телезвезда охотно демонстрирует украшения бренда во время выходов. Кроме того, Parure Atelier называл ее среди гостей и друзей марки на светских событиях.





Премиальная мода: статус через характер

В модном сегменте одним из самых заметных игроков последних лет оказался российский бренд IDOL. При запуске Melon Fashion Group вывела бренд в премиальный сегмент и сразу усилила позиционирование через Дмитрия Нагиева и Светлану Ходченкову. Их дуэт помог марке заявить о себе через сочетание мужской харизмы, женской элегантности и уверенного стиля.





Позже IDOL продолжил работать с героями с собственной культурной интонацией. Актер Юрий Колокольников, который регулярно принимает участие в западных проектах, появился в рекламных материалах бренда и получил статус амбассадора коллекции. Его международный опыт и узнаваемый типаж хорошо подходят модной марке, ориентированной на респектабельный городской стиль.

В 2026 году бренд сделал ставку сразу на несколько сильных имен. Актриса Паулина Андреева представила женскую коллекцию сезона весна-лето, а спортсмен Марат Сафин – мужскую линию.

К этому же направлению можно отнести Яну Рудковскую и Евгения Плющенко, которые получили статус первых амбассадоров бренда Monte Carlo. Для новой марки одежды и товаров для дома их дуэт работает как готовая формула премиального лайфстайла: спорт, шоу-бизнес, семейный образ, светская узнаваемость и демонстративная любовь к роскоши.





В более мягком фэшн-формате заметна Юлия Снигирь. Актриса появилась в кампании премиального ассортимента Lamoda FW’25. В ее образах использовались марки A.P.C., MM6, Yuzefi, Yves Saint Laurent, Trussardi, Moschino и другие бренды из верхнего сегмента платформы. Для Lamoda это способ говорить о премиальном стиле через понятную аудитории актрису сдержанного, интеллектуального типажа.

Премиальные сервисы и недвижимость: новый статус без лишнего блеска

Сегодня премиальная реклама не ограничивается украшениями и одеждой. Банки и девелоперы также активно привлекают знаменитостей, чтобы придать своим продуктам человеческое лицо. Один из самых ярких примеров – сотрудничество Юры Борисова с Alfa Only. В 2026 году актер стал амбассадором премиального сервиса Альфа-Банка. Этот выбор оказался очень точным для новой волны премиум-коммуникации, так как Борисов ассоциируется с талантом, международным признанием, сдержанностью и отсутствием чрезмерного глянца.





В премиальной недвижимости похожую задачу решал Евгений Чебатков. Стендап-комик выступил амбассадором жилого комплекса MOD от MR Group. Для девелопера это нетипичный, но довольно логичный ход, ведь Чебатков привлекает молодую аудиторию, которой важны интеллект, самоирония и современный образ жизни. Такой выбор показывает, что премиум-сегмент все чаще уходит от старой светской патетики к более живому городскому языку.

Премиальные автомобили: сцена, спорт и харизма

Автомобильные бренды тоже активно используют российских знаменитостей для формирования образа. EXEED, позиционирующий себя как премиальный бренд, объявлял о партнерстве с Полиной Гагариной. Первые совместные проекты были связаны с ее масштабным шоу "Навсегда" и моделью EXEED RX. Для бренда певица работает как символ большой сцены, яркости и технологичного визуального эффекта.





У EXEED есть и более элитарный культурный вектор. Вадим Репин, народный артист России и один из самых известных скрипачей страны, фигурировал среди амбассадоров бренда.

Еще один автомобильный пример – Владимир Яглыч и JAECOO. Актер получил статус амбассадора бренда в России. Здесь ставка сделана на мужественность, энергичность, активный образ жизни и узнаваемость у массовой аудитории, которая интересуется современными кроссоверами.

Международный люкс: российские имена на глобальном уровне

Не стоит упускать из внимания и тех российских звезд, которые работают с премиальными и люксовыми брендами за пределами локального рынка. Супермодель Ирина Шейк остается одной из самых востребованных российских моделей на международной арене. В последние годы она сотрудничала с премиальным корейским бьюти-брендом d’Alba, появлялась в кампаниях марки и продолжила этот контракт в новых съемках.

Наталья Водянова – пример долгой и устойчивой связи с большим люксом. Модель много лет ассоциируется с Guerlain, а в 2024 году появилась как международный посол марки в кампании коллаборации Guerlain и Pucci. Водянова интересна брендам благодаря редкому сочетанию модельного статуса, благотворительной репутации и узнаваемости далеко за пределами России.





Общая тенденция очевидна: премиальные рекламодатели выбирают героев с понятным капиталом – культурным, светским, спортивным, интеллектуальным или международным. Боярская и Ходченкова отвечают за элегантность и доверие, Рудковская и Плющенко – за демонстративную роскошь, Борисов – за новую сдержанную респектабельность, Гагарина – за масштаб, Шейк и Водянова – за глобальный фэшн-уровень.

После перестройки рынок премиум-рекламы в России стал более локальным, гибким и разнообразным. Сегодня люксовые бренды ищут амбассадоров среди актрис, спортсменов, певиц, комиков, моделей и светских персон. Главное, чтобы за их именем стояли вкус, статус и яркая история.