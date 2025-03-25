Юлия Снигирь и Евгений Цыганов отказались от статуэток "Ника"

На церемонии вручения кинопремии "Ника" особое внимание вызвало поведение актеров Юлии Снигирь и Евгения Цыганова – оба артиста приняли решение отказаться от своих наград, несмотря на то, что были удостоены премии за ведущие роли в экранизации "Мастера и Маргариты".

Юлия, получив статуэтку, заявила, что считает более достойной награды свою коллегу Марианну Шульц. Актриса выразила восхищение ее работой в картине "Эра", удивившись тому, что Марианна не попала в список номинантов. В знак уважения и признания профессионализма коллеги, Снигирь решила вручить ей свой трофей. Одновременно с этим актриса посвятила свою победу памяти Евгении Добровольской, ушедшей из жизни в январе текущего года, подчеркнув, что ее вклад в искусство невозможно переоценить.

Евгений Цыганов, не оставшись в стороне, поступил не менее трогательно. В своем выступлении он отметил, что хочет передать свою награду Юлии, и тем самым подчеркнул важность ее жеста и поддержал ее решение.

Фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" стал лидером по числу наград, получив семь премий, включая номинации за режиссуру, костюмы, звук, операторскую работу и актерские достижения.