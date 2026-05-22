Анна Седокова показала часы с бриллиантами за 5,5 миллиона рублей

Анна Седокова появилась на закрытом показе новой коллекции Mastersuit и привлекла внимание эффектным образом и роскошными аксессуарами. На кадрах, опубликованных в соцсетях, певица позировала в черном платье с глубоким декольте, дополнив наряд ювелирными часами Chopard.

Часы с бриллиантами на черном ремешке стали главной деталью выхода. Как пишет телеграм-канал "Звездач", стоимость такого аксессуара оценивается примерно в 5,5 миллиона рублей. Судя по внешнему виду, речь идет о модели из линии L’Heure du Diamant – ювелирной коллекции бренда, в которой корпуса часов украшаются россыпью драгоценных камней.





Такие модели Chopard обычно выполняются из белого золота и инкрустируются бриллиантами. Визуально часы Седоковой напоминают овальные версии L’Heure du Diamant с римскими цифрами на циферблате и массивной бриллиантовой оправой.

Кроме часов, на руке Анны также был тонкий браслет, предположительно, бренда Furla. Его стоимость составляет примерно 25 тысяч рублей.

