Брэд Питт получил преимущество над Анджелиной Джоли в суде по делу о винодельне во Франции

Брэд Питт получил новое процессуальное преимущество в затяжном споре с Анджелиной Джоли из-за французского поместья и винодельни Château Miraval. По данным Us Weekly, суд частично удовлетворил ходатайство актера и обязал бывшего главного юрисконсульта Stoli Group Тодда Кулибу повторно явиться для дачи показаний.

Речь идет о продаже доли Джоли в Château Miraval в 2021 году. Питт утверждает, что бывшая супруга не имела права передавать свою часть бизнеса третьей стороне без его согласия. Винодельня оказалась в центре судебного конфликта в 2022 году, когда актер подал иск против Джоли. Актриса, в свою очередь, отвергает претензии и настаивает, что не нарушала договоренностей.

Согласно судебным документам, Кулиба должен лично ответить на ряд вопросов, которых ранее избежал во время допроса. Ранее юристы Stoli Group блокировали часть тем, ссылаясь на адвокатскую тайну, однако суд счел, что это ограничение не распространяется на деловые аспекты сделки. При этом требование Питта о санкциях в отношении Кулибы отклонили.

Château Miraval имеет для бывшей пары особое значение. Брэд Питт и Анджелина Джоли приобрели поместье в Провансе в 2008 году. На территории расположены замок XVIII века и виноградники, а в 2014 году именно там прошла их свадьба. После развода имущество пары оказалось предметом долгих юридических разбирательств.

В 2021 году Джоли продала свою долю компании Tenute del Mondo, связанной со Stoli Group. По данным СМИ, фактическим владельцем группы называют бизнесмена Юрия Шефлера*. Питт считает, что сделка нарушила прежнее соглашение между бывшими супругами. Актер также утверждал, что продажа вынудила его иметь дело с новым партнером, которого он не выбирал.

У Джоли своя позиция: ее сторона заявляла, что переговоры с Питтом о выкупе доли зашли в тупик из-за условий, которые актриса сочла неприемлемыми. В рамках встречных претензий также звучали обвинения в том, что Брэд якобы ограничивал ее участие в управлении бизнесом и не предоставлял необходимую финансовую информацию.

Судебный спор вокруг Château Miraval продолжается уже несколько лет и остается одной из самых громких юридических глав после развода Брэда Питта и Анджелины Джоли. Ранее суд уже обязывал актрису предоставить неотредактированные версии части переписки, связанной с продажей винодельни. При этом отдельные запросы артиста по личным письмам его бывшей жены суд отклонял, признавая их защищенными адвокатской тайной.

* Юрий Шефлер включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.