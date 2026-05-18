Ксения Собчак показала в Каннах образ с украшениями на десятки миллионов рублей

Ксения Собчак показала один из самых роскошных нарядов для Каннского кинофестиваля. Телеведущая появилась на Лазурном берегу в полупрозрачном кружевном платье и дополнила выход ювелирными украшениями с редкими турмалинами Параиба, стоимость которых исчисляется десятками миллионов рублей.

Для бранча в Каннах Собчак выбрала платье-комбинацию Acne Studios из контрастного кружева с корсетной конструкцией и полупрозрачными вставками. Модель из runway-коллекции бренда оценивается примерно в 2,9 тысячи долларов (почти 210 тысяч рублей). Образ телеведущая дополнила вытянутым клатчем Khaite с хищным принтом из телячьей кожи стоимостью почти две тысячи евро (примерно 170 тысяч рублей), а также солнцезащитными очками Celine и ярким меховым шарфом Prada насыщенного оранжевого оттенка.





Главным акцентом стали ювелирные украшения российского бренда Parure Atelier. На снимках Собчак продемонстрировала сразу несколько колец и колье с турмалинами Параиба – одним из самых дорогих и востребованных цветных камней в high jewelry. Эти минералы известны своим неоновым голубовато-зеленым оттенком и особенно ценятся из-за редкости и интенсивности цвета.

Среди украшений выделяется кольцо с турмалином Параиба 6,23 карата в белом золоте с бриллиантами. Его стоимость на российском сайте бренда достигает 21,7 миллиона рублей. Еще одно кольцо с турмалином Параиба 11,22 карата оценивается в 5,7 миллиона рублей, а модель с камнем 8,12 карата – в 2,5 миллиона рублей. Образ также завершило колье с центральным голубым камнем и бриллиантовой подвеской и серьги с жемчугом.





Судя по кадрам, Собчак сделала ставку на сочетание экспериментальной моды и ультрадорогих ювелирных украшений. Полупрозрачное кружево, массивные камни редкого оттенка и контрастный меховой аксессуар создали один из самых заметных российских образов на фестивале этого года.

79-й Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу в мае 2026 года. Помимо кинопремьер, мероприятие традиционно остается одной из главных площадок для демонстрации модных и ювелирных выходов мировых знаменитостей.