Большое открытие: d'Alba представил новые pop-up пространства в Москве и Санкт-Петербурге

Ноябрь и декабрь – самое горячее время для шопинга, когда нас так и тянет купить что-нибудь нужное по выгодным ценам. Очень кстати бренд d’Alba предоставил дополнительную возможность познакомиться с новинками и бестселлерами ухода, а также поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить призы в открывшихся недавно pop-up пространствах.





Новые pop-up магазины открылись на -2 этаже в Центральном атриуме московского ТРЦ "Павелецкая Плаза" и в Северном Атриуме питерского ТРЦ "Галерея". В обоих городах гостей ждет полное погружение в мир d’Alba: можно будет протестировать всю косметику, получить консультацию экспертов и первыми узнать о грядущих новинках.





Бренд подготовил уникальную программу для каждого города.

✔ В московском pop-up вас ждет коллаборация с кофейней Stars Coffee. При покупке эксклюзивного напитка с белым трюфелем "Латте Белый Шоколад с Трюфелем", созданным специально для d'Alba, вы получите в подарок набор пробников и скидку от d’Alba. При покупке от 5000 рублей можно получить уютные брендированные тапочки, а за приобретение плампера для губ можно сделать бесплатную гравировку на упаковке – гравировщик будет работать в пространстве pop-up каждые выходные с 14:00 до 20:00.





✔ В петербургском pop-up при покупке подарочного набора вас ждет элегантная брендированная косметичка в подарок. При покупке на сумму от 5000 рублей вам предложат стильное брендированное полотенце для рук в подарок.





И это еще не все! В обоих городах будет работать беспроигрышная лотерея с главным призом – продукцией бренда стоимостью до 11 900 рублей. Для участия нужно совершить приобрести любое средство и выполнить несколько простых заданий. Кроме того, за покупки каждый гость получит фирменный подарок: например, симпатичный брелок в одном из трех дизайнов или другой сюрприз.





Такие временные пространства – это всегда больше, чем просто магазин. Это шанс не спеша изучить бренд, задать вопросы экспертам и получить тот самый тактильный опыт, который невозможен при онлайн-покупках. Санкт-петербургский pop-up в ТРЦ "Галерея" продолжит свою работу до 30 декабря, а московский в ТРЦ "Павелецкая Плаза" закроется после новогодних праздников – 12 января. И если вы давно хотели разобраться в ассортименте d’Alba или ищете продуманный подарок с персональным подходом, возможно, сейчас идеальный момент для этого.



