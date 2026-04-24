Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности

Наталья Водянова посетила гала-вечер ювелирного бренда Chaumet во Франции, где ее выход привлек внимание не только представителей индустрии моды, но и пользователей социальных сетей. Для мероприятия модель выбрала длинное белое платье свободного кроя с завышенной талией. Именно особенности силуэта наряда спровоцировали обсуждения: на фото и видео, снятых во время движения, комментаторы разглядели очертания округлившегося живота, которые не скрылись тканью.

Обсуждение потенциальной шестой беременности Водяновой активно развернулось в комментариях в соцсетях и в крупных медиасообществах. На данный момент официальные представители Натальи не комментировали слухи, как и сама модель.



Стоит отметить, что подобная скрытность характерна для текущего образа жизни звезды: в последние годы Водянова редко публикует что-либо в соцсетях и нечасто появляется на публичных мероприятиях.



В случае подтверждения информации это может стать шестой беременностью модели. В браке с британским аристократом Джастином Портманом у Натальи Водяновой родились трое детей – Лукас, Нева и Виктор. В настоящее время она состоит в браке с бизнесменом Антуаном Арно, с которым воспитывает двоих сыновей – Максима и Романа. Их отношения были официально зарегистрированы в 2020 году после длительного периода совместной жизни.