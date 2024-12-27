"Мы не занимаемся такими вещами": Марина Кравец высказалась о ревности в ее браке

Звезда шоу Comedy Club Марина Кравец 11 лет счастлива в браке с Аркадием Водаховым, который последние несколько лет занимает должность генерального продюсера телеканала ТНТ. Супруги воспитывают двоих детей. В 2020 году актриса родила дочь Веронику, а спустя четыре года появилась еще одна наследница – Валерия.

Несмотря на семейные заботы, связанные в том числе с уходом за детьми, Марина не собирается делать паузу в карьере. Напротив, 40-летняя знаменитость задействована в ряде проектов родного для нее телеканала и, кажется, длительного перерыва в ближайшем будущем не предвидится.

Телеведущий Дмитрий Дибров во время беседы с Мариной Кравец признался, что считает ее очень сексуальной женщиной, и лишь поэтому Аркадий Водахов должен был "закрыть ее дома" с детьми. Однако актриса дала понять, что она и ее супруг живут в другой системе координат.

"Мы не занимаемся такими вещами. Мы не хотим, чтобы в наших семейных разговорах вставали темы, касающиеся ревности", – сказала телезвезда в шоу "Миллион вопросов".

По словам Марины Кравец, даже если поклонники заваливают ее букетами цветов, ей на помощь приходит супруг, который забирает их домой. Таким образом актриса отметила, что ее отношения с Аркадием Водаховым крепкие и полны взаимопонимания.