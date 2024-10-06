Топ-10 самых популярных российских киноактрис 2024 года

Российский кинематограф богат талантливыми актрисами, чьи работы вызывают восхищение и привлекают внимание зрителей не только в России, но и за рубежом. Редакция "Клео.ру" составила рейтинг 10 самых популярных российских киноактрис 2024 года. Представленные артистки не только активно снимаются в кино по сей день, но и чаще других коллег упоминаются в СМИ и социальных сетях.

1. Юлия Снигирь





Юлия Снигирь – одна из самых востребованных актрис российского кино на сегодняшний день. В этом году состоялись премьеры целого ряда кинокартин с ее участием. Юлия сочетает в себе утонченную внешность и глубокий драматический талант, что позволяет ей успешно воплощать как исторические образы, так и современные характеры.

2. Виктория Исакова





Виктория Исакова известна своей способностью играть сложные и многогранные роли. В 2024 году зрители увидели два громких кинопроекта с ее участием – фильм "Сто лет тому вперед" и сериал "Чистые". Виктория отличается глубоким погружением в образы своих героинь, что делает каждую ее роль незабываемой.

3. Светлана Ходченкова





Светлана Ходченкова – звезда не только отечественного, но и международного кино. Она прославилась после выхода фильма "Благословите женщину" и продолжила карьеру в таких картинах, как "Метро", "Викинг" и "Росомаха: Бессмертный". Актриса ведет довольно закрытый образ жизни, однако внимание публики к ней не уменьшается.

4. Юлия Пересильд





В последние годы о Юлии Пересильд говорят очень много. Внимание к ее персоне во многом связано с ролью в фильме "Вызов", снятом в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко она побывала на Международной космической станции. Сегодня Юлия продолжает сниматься в кино, мечтая о покорении новых профессиональных вершин.

5. Анна Михалкова





Анна Михалкова, представительница известной кинематографической семьи, зарекомендовала себя как самобытная и талантливая актриса. Ее работы в фильмах часто получают высокие оценки критиков. Анна умеет создавать глубокие и сложные образы, часто обращаясь к темам семьи и человеческих отношений.

6. Светлана Иванова





Светлана Иванова покорила сердца зрителей своей натуральной красотой и искренностью игры. Известна по ролям в фильмах "Легенда №17", "Август. Восьмого" и сериалах "И все-таки я люблю" и "Тест на беременность". Светлана привносит в каждую роль теплоту и душевность, делая своих героинь близкими и понятными зрителю.

7. Кристина Асмус





Кристина Асмус стала звездой российского кино после роли в комедийном сериале "Интерны", где она сыграла наивную и добрую Варю Черноус. Позже она продемонстрировала свое драматическое мастерство в фильме "Текст", получив высокую оценку критиков. Кристина продолжает активно сниматься, раскрывая новые грани своего таланта и совмещая с занятостью в театральных постановках.

8. Марина Александрова





Марина Александрова известна своими яркими ролями в исторических и современных проектах. Она обладает несомненной харизмой и умением передавать внутренний мир своих героинь с большой точностью. Говоря о кинопроектах 2024 года с участием Александровой, стоит упомянуть сериалы "Точка ноль", "Осторожно – любовь" и "Мосгаз. Дело № 10. Метроном".

9. Аглая Тарасова





Аглая Тарасова – молодая и перспективная актриса, быстро завоевавшая популярность. Главная роль в фильме "Лёд" принесла ей признание и любовь зрителей. Аглая отличается свежестью и энергетикой, привнося новизну в российское кино и обещая множество интересных работ в будущем.

10. Дарья Мороз





Дарья Мороз – актриса с богатым профессиональным опытом и глубоким драматическим талантом. Ее работы демонстрируют широкий диапазон ее актерских возможностей. Дарья не боится сложных и противоречивых ролей, что делает ее одной из самых интересных актрис современности.