Дмитрий Нагиев получил травму ноги во время трюка

Во время занятий с начинающими актерами в Дубае российский актер Дмитрий Нагиев получил травму ноги. Как признался сам артист, инцидент произошел в момент, когда он пытался продемонстрировать ученикам элементы сценического движения. Во время выполнения акробатического трюка – сложного кувырка – он поскользнулся на мокром линолеуме, что привело к болезненному растяжению. По словам актера, последние полторы недели он передвигается с трудом, а на съемочной площадке старается скрывать прихрамывание. Слова 58-летней знаменитости приводит сайт "Страсти".

Несмотря на возраст и статус в индустрии, Нагиев по-прежнему предпочитает самостоятельно выполнять трюки. Он считает это частью профессиональной честности и уважения к зрителю. На курсах в Дубае актер не ограничивается теорией – он вовлечен в процесс и стремится вдохновлять студентов личным примером, что порой оборачивается для него серьезными физическими испытаниями.

Сам актер признает, что не стремится к особым привилегиям на съемочной площадке. Вопреки возможностям, прописанным в его райдере, он предпочитает быть наравне с остальными членами команды – питаться в общей столовой и соблюдать те же условия, что и коллеги. Подход Нагиева к профессии отличается скромностью и самоиронией. Он говорит, что с уважением относится к людям, с которыми работает, и старается не использовать свой статус для получения каких-либо исключительных условий.

При этом артист откровенно делится тем, что не считает себя особенно увлеченным работой. Он не относится к себе как к выдающемуся актеру, а в идеале предпочел бы работать редко и недолго.