Олег Меньшиков назвал "Гамлета" с Юрой Борисовым "театральной катастрофой"

Олег Меньшиков резко раскритиковал новый спектакль "Гамлет" в МХТ имени Чехова, где главную роль исполнил Юра Борисов. Постановка Андрея Гончарова стала одной из самых ожидаемых театральных премьер сезона: билеты на первые показы раскупили за несколько часов, а у перекупщиков стоимость доходила до 200 тысяч рублей.

Премьера состоялась 14 мая 2026 года. Помимо Борисова, в спектакле заняты Анна Чиповская, Андрей Максимов, Артем Быстров, Софья Шидловская и другие артисты МХТ. Однако новая версия шекспировской трагедии сразу разделила зрителей. Одни оценили экспериментальный подход и энергетику актеров, другие увидели в постановке чрезмерный эпатаж и разрушение классического текста.

В спектакле Гамлет в исполнении Юры Борисова появляется в серебристом костюме из фольги, катается на роликах, играет в пинг-понг с призраком отца, использует электропилу и произносит современные реплики, не связанные напрямую с оригиналом Шекспира. В постановке также использованы разные переводы и фрагменты, родившиеся в процессе репетиций.





Меньшиков назвал увиденное "театральной катастрофой" и заявил, что за внешней смелостью не увидел ни ясной мысли, ни художественной необходимости. Также его возмутило, что часть зрителей и комментаторов уже назвала спектакль глубоким и сложным для восприятия. Худрук Театра Ермоловой прошелся по молодым режиссерам, которые, по его мнению, слишком часто оправдывают любые спорные решения фразой "я так вижу".

Кроме того, артист обратился к коллегам по профессии. По мнению Меньшикова, актеры не должны полностью перекладывать ответственность за неудачные спектакли на режиссера и руководство театра. Он считает, что артисты тоже участвуют в создании сценического результата и должны вступать в диалог, если видят, что постановка движется в сомнительном направлении.

Несмотря на скандал, интерес к "Гамлету" только вырос. Билеты на ближайшие показы по-прежнему остаются дефицитом, а сама постановка уже закрепилась в статусе главной театральной провокации сезона.