Полина Гагарина спровоцировала слух о новом романе

На светском вечере, посвященном релизу альбома Леонида Агутина, внимание гостей и зрителей привлекла не только музыкальная часть мероприятия, но и появление Полины Гагариной в интересной компании. Артистка, предпочитающая сохранять личную жизнь за кадром, была замечена в теплом общении с мужчиной, личность которого пока остается неизвестной.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "Звездач", видно, как Гагарина и ее спутник ведут себя непринужденно и даже обнимаются. Он держал певицу за талию, они обменивались репликами, создавая атмосферу очевидной близости. На фото для прессы Полина позировала одна, однако в зале предпочла общество этого загадочного мужчины. Некоторые комментаторы предполагают, что это может быть не романтический партнер, а представитель ее команды – например, менеджер. Тем не менее, характер их взаимодействия породил волну догадок о новом романе.

Последние серьезные отношения Гагариной с танцором ее балета Станиславом Миковым стали известны общественности в 2023 году. Пару несколько раз замечали вместе на мероприятиях, а также в неформальной обстановке. Ходили слухи, что артист жил в доме певицы. Однако в 2025 году появились сведения о завершении их романа. Ни Полина, ни Станислав не стали комментировать причины расставания, лишь подтвердив, что теперь их связывают исключительно рабочие вопросы.

До Станислава Микова Полина Гагарина семь лет состояла в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. У них родилась дочь Мия. После развода бывшие супруги сосредоточились на воспитании ребенка, сохранив уважительные отношения.