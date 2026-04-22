Яна Рудковская показала лавандовый образ с сумкой Dior за полмиллиона рублей на Мальдивах

Продюсер Яна Рудковская отдыхает на Мальдивах и параллельно демонстрирует курортный гардероб с акцентом на премиальные аксессуары. В поездку она отправилась вместе с супругом, фигуристом Евгений Плющенко, матерью и тремя сыновьями. Для комфортного размещения семья арендовала сразу три виллы, распределив их по составу – взрослые, младший ребенок с бабушкой и старшие сыновья.

На снимках из отпуска не может не привлечь внимание миниатюрная сумка Dior из линии Lady Dior в лавандовом оттенке. Модель выполнена из овчины и украшена фирменной стежкой Cannage. Композицию дополняют металлические подвески с буквами D.I.O.R. и съемный ремешок, позволяющий носить аксессуар разными способами. По оценкам рынка, стоимость подобной версии может достигать около полумиллиона рублей.





Образ был выстроен в единой цветовой гамме. Купальник в тон поддержал настроение комплекта, а акцентом стали солнцезащитные очки Celine примерно за 20 тысяч рублей.

"Цвет настроения – лаванда", – подписала кадр 51-летний продюсер.





