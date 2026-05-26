Прохор Шаляпин признался, что хочет стать мировой звездой

На премьере фильма "Майкл" певец и телеведущий Прохор Шаляпин заявил о своих амбициях выйти на международный уровень. На красной дорожке артист появился вместе с Аллой Грачевой – дочерью Витаса, с которой готовит совместную музыкальную работу.

По словам Шаляпина, именно молодежная аудитория и новые коллаборации могут помочь артисту приблизиться к мировым музыкальным чартам. Певец признался, что давно задумывается о международном успехе и внимательно смотрит на опыт российских исполнителей, сумевших прославиться за пределами страны.

"Тоже хочу стать такой же мировой звездой, как папа Аллы, тоже хочу прорваться. Витас да группа "Тату" – собственно, они только и вырвались в свое время, остальные мимо сада пролетели, извините", – высказался Прохор в интервью.

Во время общения с журналистами Шаляпин также поделился впечатлениями от личности Майкла Джексона, назвав его культовым музыкантом и легендой, окруженной множеством тайн. Певец рассказал, что во время поездки в Лос-Анджелес пытался попасть к месту захоронения артиста, однако сделать это ему не удалось из-за строгих ограничений доступа.