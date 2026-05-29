Канье Уэст прибыл в Стамбул перед концертом на стадионе Ататюрка

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Стамбул перед масштабным концертом, который запланирован на 30 мая на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. По данным организаторов ILS Vision, на шоу продано около 90 тысяч билетов, однако ряд источников ожидает, что мероприятие может собрать свыше 100 тысяч зрителей из Турции и других стран.

Приезд артиста уже вызвал ажиотаж в городе. Уэст остановился в одном из самых дорогих отелей Стамбула – The Peninsula. К гостинице начали стекаться поклонники, рассчитывающие увидеть музыканта и сделать фото. По сообщениям местных жителей, фанаты заполнили подходы к зданию, частично перекрыли дороги и создали заторы рядом с отелем. На месте дежурят полицейские и охрана, которые сдерживают толпу и следят за порядком.

Оживленная обстановка сложилась у входа в гостиницу и на близлежащих набережных. Некоторые поклонники, как говорят очевидцы, пытались занять более удачные позиции для съемки и даже забирались друг на друга. Из-за наплыва людей доступ к отдельным туристическим зонам рядом с отелем временно ограничивали.

Предстоящий концерт называют одним из самых крупных музыкальных событий сезона в Турции. Олимпийский стадион имени Ататюрка расположен в западной части Стамбула и используется для крупнейших спортивных и концертных мероприятий. По оценкам, выступление Уэста может принести городу огромную прибыль за счет продажи билетов, бронирования отелей, перелетов, ресторанов и сопутствующего туристического спроса. В неофициальных разговорах фигурирует сумма до 100 миллионов долларов потенциального экономического эффекта.

Интерес к концерту усилился на фоне недавних скандалов вокруг артиста. В апреле власти Великобритании запретили Уэсту въезд в страну для участия в фестивале Wireless после общественной реакции на его антисемитские высказывания. Планировалось, что это могло быть первое выступление рэпера в Великобритании за 11 лет.