Юрий Колокольников появился на премьере нового сезона "Белого лотоса" в Лос-Анджелесе

Российский актер Юрий Колокольников до последнего скрывал свое участие в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос". О его роли в продолжении нашумевшей истории стало известно только после выхода трейлера. Правда, кого сыграл артист, до сих пор неясно.

10 февраля Юрий появился на премьере нового сезона "Белого лотоса" в Лос-Анджелесе. Актер в белоснежном тотал-луке прибыл в Paramount Theatre, где позировал фотографам вместе с коллегами по сериалу – например, с литовцем Арнасом Федаравичюсом и болгаром Юлианом Костовым. Первые серии третьего сезона широкая публика увидит уже через неделю.

Известно, что в новом сезоне также снялись Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в серии фильмов о "Гарри Поттере", Мишель Монаган ("Миссия невыполнима", "Пиксели", "Исходный код), Наташа Ротвелл ("Белый лотос", 1 сезон), Лесли Бибб ("Железный человек").

Юрий Колокольников уже давно известен западным зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как "Игра престолов 4" ,"Перевозчик: Наследие", "Стрэттон: Первое задание", "Телохранитель киллера", "Хантер Киллер", "Призрачная шестерка", "Довод" и "Крейвен-охотник". В большинстве данных проектов есть русскоязычные персонажи, что объясняет необходимость западных режиссеров в сотрудничестве с 44-летним российским актером.

Ранее стало известно о том, что Юрий Колокольников впервые женился. Артист связал себя узами брака с актрисой литовского происхождения, 36-летней Вильмой Кутавичюте. Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".