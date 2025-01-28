Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне сериала "Белый лотос"

Сербский и российский актер Милош Бикович должен был принять участие в создании третьего сезона сериала "Белый лотос" от компании Max (ранее – HBO Max), о чем упоминалось еще год назад. Однако в итоге ему не удалось поработать над проектом по не связанным с творчеством обстоятельствам. Зато недавно появилась информация, что участником проекта стал другой известный российский актер – Юрий Колокольников, уже много лет сотрудничающий с зарубежными кинематографистами.

До выхода трейлера третьего сезона "Белого лотоса" сообщения о том, что Колокольников задействован в этой ленте, в открытых источниках не встречалось, поэтому новость стала для поклонников сюрпризом. Теперь сам актер подтверждает свое участие в популярном сериале.

В новом сезоне "Белого лотоса" действие будет разворачиваться в Таиланде. Зрителям предложат исследовать мрачные и глубинные стороны человеческой сущности, в том числе тему смерти, через призму восточной философии и религиозных взглядов.

Юрий Колокольников уже снялся в ряде голливудских и европейских проектов: четвкртом сезоне "Игры престолов" (2014), фильме "Перевозчик: Наследие" (2015), боевике "Телохранитель киллера" (2017), ленте "Призрачная шестерка" (2019), картине "Довод" (2020) и недавно вышедшем "Крейвене-охотнике" (2024).