Почему мужчины не понимают женщин, а женщины устали быть сильными: психология современных отношений

Иногда ко мне приходит мужчина, садится напротив и говорит фразу, после которой можно смело закрывать половину ток-шоу об отношениях:

– "Я не понимаю женщин"

Обычно это говорит человек, который умеет управлять бизнесом, людьми, бюджетами, автомобилем в плотном потоке и чужими эмоциями на переговорах. Но одна живая женщина с собственным характером ставит его в состояние внутреннего Windows: идет загрузка, ничего не открывается.

Потом приходит женщина. Красивая, взрослая, умная, давно привыкшая рассчитывать на себя. Из тех, кого жизнь сначала закалила, а потом еще попросила остаться нежной. И говорит:

– "Я устала быть сильной"

И в этот момент я иногда думаю, что современный роман можно сократить до двух реплик: он не понимает, она устала.

Если убрать термины, красивые посты, цитаты психологов, советы блогеров и людей, у которых три развода и курс “как построить счастливую пару”, останется простая правда: огромное количество взрослых людей хотят любви, но заходят в нее теми частями себя, которым все еще двенадцать.

Почему нас так волнует, мужчина ли я, женщина ли я

Есть два серьезных слова: мужественность и женственность. По-научному маскулинность и фемининность. Когда психолог хочет звучать дорого, он говорит именно так.

Но внутри у человека вопрос обычно проще:

Во мне достаточно мужского? Во мне достаточно женского? Меня вообще можно любить? Или максимум лайкнуть и исчезнуть? Вот где настоящая драма.

Человеку важно нравиться. Это не слабость. Это нормальная потребность живой психики. Нам нужен контакт. Нам важно чувствовать, что рядом с нами кто-то улыбается не из вежливости.

Мы тянемся к тем, кто производит впечатление. К добрым, к ярким, к тем, после кого приходится восстанавливать самооценку, сон и пароль от банковского приложения.

Психика вообще умеет путать любовь с впечатлением так виртуозно, что иногда хочется вручить ей премию за спецэффекты.

Что в основе "нравится"

Если честно, между мужчиной и женщиной часто срабатывают очень древние механизмы. Нас цепляет мужественность. Нас цепляет женственность. Не та, которая кричит о себе в соцсетях. Настоящая обычно говорит тише.

Мужественность – это не борода размером с ипотеку и не фотография у чужого внедорожника. Это спокойствие мужчины, который не суетится, способность выдержать сложный разговор без побега в телефон, умение принимать решения. Это внутренний стержень, а не наружный пресс.

Женственность – это не только ресницы, каблуки и способность красиво сказать “ничего”. Это мягкость, тепло, живость, наполненность, умение сделать пространство живым. То состояние, когда рядом с женщиной человек вдруг вспоминает, что он вообще-то живой, а не просто функция с картой лояльности.

Но вкусы всегда зависят от эпохи

То, что вчера считалось мечтой, сегодня иногда выглядит как сюжет для семейного психолога.

Посмотрите фильм "Ирония судьбы, или "С легким паром". Миллионы людей симпатизировали Жене Лукашину.

И я, признаюсь, тоже долго ему симпатизировал.

Пока однажды жена не спросила:

– "А что именно тебе в нем нравится?"

Это был тот редкий момент, когда семейная психотерапия пришла ко мне домой без записи. Потому что если смотреть честно: взрослый мужчина, живет с мамой, зрелой опоры немного, серьезных отношений нет, жизнь его несет сама, но все это подано как трогательность.

Каждая эпоха красиво упаковывает свои дефициты.

Когда не хватает зрелых мужчин, начинают любить милых мальчиков. Когда не хватает силы, романтизируют беспомощность.

Почему женщин перегрузили, а мужчин местами перелюбили

Трагедии прошлого века изменили все глубже, чем кажется. Мужчин стало меньше. Их начали беречь. Отсюда выросла знакомая многим установка: пусть какой-никакой, но свой.

Мужчина работает и устал. Его лучше не трогать. Дома он отдыхает. Женщина тянет детей, быт, заботу, настроение семьи и иногда еще самого мужчину, если он морально прилег.

Потом выросло поколение женщин, которые умеют все сами, но втайне мечтают хоть иногда не быть МЧС собственной жизни. И выросло поколение мужчин, которых любили, но не всегда научили выдерживать реальность без маминого эмоционального сервиса. Вот вам и часть современного рынка отношений.

Почему эпохи тоже вмешиваются в любовь

Люди думают, что выбирают сердцем. Часто выбирают еще и временем, в котором выросли.

Женщины за последние десятилетия прошли путь от перегруженной роли "держать дом и молчать" к праву выбирать себя, строить карьеру, спрашивать "а мне самой хорошо?" и не исчезать ради чужого удобства.

Мужчины прошли путь от понятной роли добытчика и внешней опоры к эпохе, где нужно не только обеспечивать, но и чувствовать, разговаривать, быть включенным и заново собирать свою идентичность.

И вот здесь многих штормит. Потому что старые инструкции уже не работают, а новые никто толком не выдал.

Что ждут до сих пор

Как бы ни менялись времена, от мужчины ждут структурности, ответственности, способности защитить, выдержать, решить, удержать границы. От женщины ждут мягкости, уюта, наполненности, спокойствия, красоты, живости.

Проблема в том, что все хотят получить готовый продукт, а мало кто хочет сам становиться человеком, рядом с которым хорошо.

Почему женщины устали

Потому что им выдали список требований размером с уголовный кодекс.

Будь красивой, но естественной, сильной, но удобной, успешной, но не пугающей, будь сексуальной, но скромной, будь самостоятельной, но нуждайся эстетично.

Это не жизнь, а сплошной кастинг на роль богини с функцией бухгалтерии. Конечно, женщины устают.

Почему мужчины потерялись

Потому что старая схема закончилась. Раньше можно было молчать, приносить деньги и считать, что мужская миссия закрыта. Сейчас хотят присутствия, разговора, участия, зрелости, умения любить, способности не исчезать в сложный момент под видом “мне надо подумать”.

И часть мужчин столкнулась с тяжелой новостью: "качать мышцы оказалось проще, чем характер"

Говорю это с уважением как человек, который тоже не всегда побеждал себя с первого подхода.

Самая неприятная правда

Большинство людей ищут не любовь. Они ищут того, кто долечит старую боль.

Кому-то нужен отец, кому-то мама, зритель для самооценки, удобный партнер без требований, тот, рядом с кем можно не встречаться с собой. И все это называют отношениями. Потом пишут пост: любви нет. Любовь есть.

Просто она редко приходит туда, где вместо сердца круглосуточно работает травмпункт детских ран.

Что никогда не стареет

Можно спорить о ролях бесконечно. Но всегда будут нужны честность, нежность, уважение, надежность, искренность и способность быть рядом не только когда удобно.

Вот это настоящее.

Остальное меняется вместе с фасоном брюк и алгоритмами приложений знакомств.

И последнее

Когда человек говорит мне: нормальных мужчин нет, женщины испортились, любви не существует, я обычно слышу другое: мне больно, я устал, я снова выбрал знакомую боль, я не умею иначе.

И вот здесь начинается настоящая работа над психолога: не спорить о мужчинах и женщинах, а помочь человеку встретиться с собой.

Потому что когда внутри становится взрослее, вокруг вдруг начинают появляться взрослые люди. Подозрительно удобно устроена психика. Но, к счастью, работает именно так.