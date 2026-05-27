Trussardi планирует открыть новый бутик в России после сообщений об уходе

Итальянский модный бренд Trussardi планирует открыть новый бутик в России. Речь идет о магазине в Сочи, который может начать работу до конца 2026 года. Об этом сообщает The Blueprint со ссылкой на пресс-службу бренда. Открытие предполагается в партнерстве с профессиональным локальным оператором.

Новость появилась на фоне сообщений о возможном окончательном уходе Trussardi с российского рынка. Ранее СМИ писали, что связанные с брендом российские структуры завершили работу, а магазины, в том числе в Москве, были закрыты.

По данным WWD, до конца 2026 года Trussardi намерен открыть десять новых магазинов по всему миру. Помимо Сочи, в списке заявлены Верона, Комо, Анталья, Ташкент, Подгорица и Ереван. Бренд делает ставку на туристические и региональные направления, где сохраняется интерес к премиальной моде.

Для Trussardi это часть более широкого перезапуска после сложного периода. В 2024 году итальянская группа Miroglio завершила приобретение бренда, который до этого проходил через финансовую реструктуризацию. В сделку вошли магазины Trussardi в Италии, архив модного дома и лицензионные права. После покупки марка сохранила самостоятельный статус и штаб-квартиру в Милане.

Trussardi относится к числу исторических итальянских модных домов. Бренд был основан в 1911 году и начинал с кожаных изделий, а позже развил полноценные мужские и женские линии прет-а-порте. Одним из главных символов марки остается борзая, появившаяся в айдентике Trussardi в 1970-х годах.