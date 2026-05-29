Дима Билан рассказал, что находится в отношениях

Дима Билан рассказал о переменах в личной жизни. В новом выпуске шоу "Натальная карта" с Олесей Иванченко артист подтвердил, что сейчас находится в отношениях и уже всерьез размышляет о браке.

Певец отметил, что его сердце занято, а нынешний роман он воспринимает как важный и зрелый этап. По словам Билана, с возрастом подход к отношениям меняется: после 30 лет человек уже внимательнее оценивает не только чувства, но и то, насколько партнеру подходит его образ жизни, рабочий график, публичность и постоянное внимание со стороны поклонников.

Артист признал, что со временем начал более осторожно впускать людей в личное пространство. При этом он подчеркнул, что в нынешних отношениях чувствует взаимность и эмоциональную опору. Имя избранницы Билан раскрывать не начал, поэтому поклонники уже обсуждают, кто мог покорить одного из самых закрытых артистов российской сцены.

Во время беседы ведущая заметила, что на сцене певец по-прежнему производит впечатление свободного мужчины. Билан отреагировал спокойно и объяснил, что многолетний опыт публичных выступлений помогает ему сохранять такой образ перед аудиторией. По его словам, сценическое ощущение может быть обманчивым.

Отдельно артист заговорил о браке. Дима признался, что почти готов к официальному созданию семьи и думает об этом каждый день. Для него такой шаг связан с внутренней готовностью отказаться от прежней свободы и перейти к более определенному формату отношений.

Кроме того, певец назвал себя однолюбом и отметил, что его романы обычно длятся долго. Первую любовь он, по собственному признанию, помнит до сих пор и считает одним из самых сильных чувств в своей жизни.

Личная жизнь Димы Билана много лет оставалась предметом интереса поклонников. Одним из самых обсуждаемых его романов были отношения с моделью Еленой Кулецкой. В период участия артиста в "Евровидении" они считались одной из самых заметных пар российского шоу-бизнеса, однако до свадьбы дело не дошло. Позже Билан так и не оформлял брак официально.