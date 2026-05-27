Сергей Лазарев приехал на последний звонок в школу Нижнего Новгорода

Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам школы № 47 в Нижнем Новгороде после вирусного приглашения в соцсетях. Ученики записали ролик с просьбой заглянуть к ним на праздник, поскольку артист как раз находился в городе с концертами во Дворце спорта "Нагорный", расположенном напротив школы.

Видео быстро разошлось по соцсетям и набрало несколько миллионов просмотров. Пользователи активно отмечали певца в комментариях, подключались к флешмобу и просили его обратить внимание на просьбу школьников. Автором обращения была ученица Анастасия Шаповалова, которая предложила артисту сделать сюрприз выпускникам и гостям праздника.





Сначала Лазарев не раскрывал своих планов и ограничился реакцией в комментариях, и это только усилило интерес к истории. Школьники продолжали ждать ответа, а пользователи следили за развитием ситуации. Утром 26 мая артист действительно появился на торжественной линейке после официальной части праздника.





Певец поздравил 11-классников с окончанием школы и напомнил им, что впереди новый этап жизни. Он пожелал выпускникам удачи, поступления в выбранные вузы, смелости и веры в собственные силы. Судя по появившимся в Сети кадрам, появление артиста вызвало сильные эмоции у школьников, родителей и педагогов.

На празднике Лазарев исполнил песню "В самое сердце", после чего устроил совместную фотосессию с выпускниками, учителями и родителями. Ученики поблагодарили артиста за визит и подарили ему букет цветов.





Позже певец объяснил, что увидел обращение школьников несколько недель назад и решил откликнуться на их инициативу. По его словам, ему хотелось показать выпускникам на реальном примере: сильное желание, креативность и настойчивость могут привести к неожиданному результату.

Историю уже активно обсуждают в соцсетях. Многие пользователи похвалили Сергея Лазарева за теплый жест, а сам случай назвали редким примером того, как интернет-флешмоб действительно помог исполнить мечту. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также отметил инициативность школьников и поблагодарил артиста за внимание к выпускникам.