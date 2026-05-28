Серена Уильямс может вернуться в большой теннис – Daily Mail

Серена Уильямс может вернуться в профессиональный теннис уже в июне. По данным Daily Mail, 44-летняя американка подала несколько заявок на wild card для участия в турнирах травяного сезона. Главным вариантом называют парный разряд турнира WTA 500 в Лондоне, который пройдет с 8 по 14 июня.

Предполагается, что обладательница 23 титулов "Большого шлема" в одиночном разряде может выйти на корт вместе с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко. Официального подтверждения от организаторов пока нет, однако в теннисном сообществе уже активно обсуждают возможное возвращение одной из главных спортсменок в истории женского тура.

Ранее Уильямс вновь появилась в пуле антидопингового тестирования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе. Для участия в официальных турнирах спортсмен должен заранее пройти установленный период контроля. В декабре стало известно, что имя Серены снова числится среди игроков, доступных для тестирования. Это сразу вызвало разговоры о возможном возвращении, хотя сама теннисистка тогда публично отрицала планы возвращаться.

Последний матч на профессиональном уровне Уильямс провела в 2022 году на US Open. Тогда ее уход сопровождался большим резонансом: спортсменка избегала формулировки о завершении карьеры и говорила скорее о переходе к новому этапу жизни. После этого она сосредоточилась на семье, бизнес-проектах и публичных появлениях, но окончательно дверь в большой теннис не закрывала.

Сейчас обсуждается сценарий, при котором Серена начнет с парных матчей, чтобы проверить физическую форму и снова почувствовать игровой ритм. Если выступление в Лондоне действительно состоится, следующим шагом может оказаться участие в других травяных турнирах, а затем – заявка на Уимблдон. Турнир в Лондоне традиционно рассматривается как важная часть подготовки к главному травяному старту сезона.

Уильямс семь раз побеждала на Уимблдоне в одиночном разряде. В последний раз она выступала на кортах Всеанглийского клуба в 2022 году и выбыла уже в первом круге. Потенциальное возвращение американки на траву спустя четыре года после ее прощального матча на US Open может оказаться одним из самых громких событий теннисного сезона.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 73 турнира WTA, четыре олимпийских золота и 23 титула "Большого шлема" в одиночке. По этому показателю она уступает только Маргарет Корт, на счету которой 24 победы