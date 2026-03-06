Ирина Шейк вышла на подиум Uma Wang на Неделе моды в Париже

На Неделе моды в Париже на подиуме бренда Uma Wang появилась Ирина Шейк. Модель приняла участие в показе новой коллекции, представив один из образов, построенных на строгой черной палитре.

Для дефиле она выбрала лаконичный total black: жакет с подчеркнутыми объемными рукавами, темную рубашку и длинную юбку в пол. Стилизованный образ дополнили лодочки с декоративными бантами и выразительные украшения, которые добавили графичному ансамблю контрастный акцент.