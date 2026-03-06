Ирина Шейк вышла на подиум Uma Wang на Неделе моды в Париже

В Париже продолжаются модные показы в рамках Недели моды. Для бренда Uma Wang дефилировала Ирина Шейк.

 На Неделе моды в Париже на подиуме бренда Uma Wang появилась Ирина Шейк. Модель приняла участие в показе новой коллекции, представив один из образов, построенных на строгой черной палитре.

Для дефиле она выбрала лаконичный total black: жакет с подчеркнутыми объемными рукавами, темную рубашку и длинную юбку в пол. Стилизованный образ дополнили лодочки с декоративными бантами и выразительные украшения, которые добавили графичному ансамблю контрастный акцент.

Парижский выход стал продолжением насыщенного модного графика модели. Ранее Ирина участвовала в Неделе моды в Милане, где появилась на показе модного бренда Bottega Veneta. Тогда она представила образ с пальто, надетым на обнаженное тело.
Помимо работы на подиуме, модель недавно появилась и на одном из главных музыкальных событий Италии – Sanremo Music Festival, где выступила в роли ведущей.

Напомним, сейчас модель живет в США и растит 8-летнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Их отношения завершились в 2019 году после четырех лет вместе. В последние месяцы в СМИ обсуждают возможный роман Шейк со спортсменом Томом Брэди, который ранее состоял в браке с супермоделью Жизель Бюндхен. 

