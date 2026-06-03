Иллюзия близости: зачем ультрабогатые звезды пытаются быть своими в доску

Когда человек взлетает высоко над обычной жизнью, ему вдруг хочется показывать обычные вещи: кофе в уличной кофейне, грядки, детей, кухонную возню, усталость и смешные домашние сцены. В соцсетях чистая роскошь уже давно всех раздражает. Подписчику нужен живой человек, а не только личный самолет, особняк и новая сумка за несколько зарплат. Поэтому очень богатые селебрити пытаются быть своими в доску, общаясь с аудиторией, будто нет пропасти из денег, охраны, целых армий помощников, люксовых брендов и закрытых дверей.

Кайли Дженнер





Самый свежий и наглядный пример – Кайли Дженнер. Младшая из клана Кардашьян-Дженнер долго существовала в глянцевой вселенной: косметическая империя, безупречное лицо, шикарные дома, частные перелеты, образ юной миллиардерши. Сейчас ее публичное поведение заметно меняется. Vulture в мае 2026 года подробно разобрал этот сдвиг и назвал его попыткой сближения, то есть Кайли хочет выглядеть в глазах публики доступнее и человечнее. В ееновом образе появились Тимоти Шаламе, баскетбольные матчи "Нью-Йорк Никс", городские кофейни, разговоры о видеоиграх The Sims, Halo и Nintendo, плюс более расслабленная интонация в подкастах.

Но эта "нормальность" Кайли все равно пропущена через фильтр ее биографии. Forbes оценивает ее состояние в 670 миллионов долларов. Vanity Fair брал у нее интервью в доме площадью 15 тысяч квадратных футов на самой звездной улице Лос-Анджелеса. На таком фоне рассказы про видеоигры и недорогой кофе выглядят мило, но не стирают реальность: перед нами человек, выросший внутри медиа-империи. Тем более Кайли в подкасте у Джейка Шейна спокойно говорила, что они с матерью Крис Дженнер дарят друг другу сумки Hermès Birkin на праздники – это, мол, их язык любви.

При этом в ее случае попытка сблизиться с аудиторией может быть не просто тактикой. Вспомним ее слова о травматичном детстве перед камерами: папарацци преследовали Кайли еще подростком, оскорбляли и провоцировали ради яркой реакции. Так что самая искренняя часть ее образа, возможно, в другом: она и правда хочет обычной жизни, которой у нее почти не было. Только одно дело – хотеть, и совсем другое – выйти в подъезд в тапочках с мусорным пакетом. Для наследницы вселенной Кардашьян это уже отдельный недостижимый жанр реальности.

Оксана Самойлова





Оксана Самойлова тоже выстроила большую часть своего публичного образа на красоте, семье и ощущении прямого разговора с подписчицами. В ее случае фраза "девочки, сейчас расскажу" соседствует с бьюти-бизнесом почти промышленных масштабов: по данным СМИ, выручка Sammy Beauty за 2021 год составила 978 миллионов рублей.

Недавно к привычному амплуа многодетной мамы и бизнесвумен прибавилась ферма. Самойлова рассказывала, что с детства мечтала о ферме с животными, чистыми продуктами, развлечениями для детей, трассами для багги, рыбалкой, баней, бассейнами и даже рестораном в будущем. Она планирует обходиться без дизайнеров, дизайн-проектов и ландшафтников – работать "на вдохновении" и собственном вкусе. Ставший недавно бывшим мужем Джиган, по словам Оксаны, не участвовал в покупке фермы и почти не интересовался проектом, выделил деньги только на несколько построек.

Но только в одном кадре у Самойловой – ферма, земля, животные. В другом – Неделя моды в Париже, эпатажные наряды и обсуждения в светской хронике.

Дэвид и Виктория Бекхэм





Дэвид Бекхэм последние годы с удовольствием показывает огород, пчёл, кур, зелень и урожай. Бывший футболист мирового уровня копается в земле, вытаскивает морковку, ухаживает за растениями, смеется с Викторией и выглядит почти как сосед, который увлекся грядками на даче. Только дача у Бекхэмов находится в Котсуолдсе и выглядит как мечта британской элиты.

26 акров земли, переделанные амбары в семейный дом, озеро, пасека, фруктовые деревья, кухонный огород, курятник и стильная теплица для ужинов – все это часть загородного владения знаменитой семьи. Сам Дэвид в интервью говорил, что именно там чувствует себя особенно счастливым. При этом Sunday Times Rich List сообщал, что состояние Дэвида и Виктории Бекхэм в 2026 году оценивалось примерно в 1,185 миллиарда фунтов стерлингов.

Настя Ивлеева





К деревенской эстетике вернулась и Настя Ивлеева. После скандальной "почти голой" вечеринки она снова окунулась в простую жизнь, пытаясь вернуть расположение публики. Многие писали о ее реалити-шоу "Чегеря" как о старте репутационного ремонта. В проекте Ивлеева вместе с мужем-фермером Филиппом Бегаком осваивает фермерский быт. Первое видео за несколько дней набрало больше миллиона просмотров.

Прежняя популярность Ивлеевой держалась на образе девочки с соседнего двора: резкой, смешной, понятной, без тяжелого глянца. Но потом аудитория увидела дорогую реальность: рейтинги Forbes, Lamborghini за десятки миллионов рублей, крупные рекламные контракты, а затем вечеринку, которую многие восприняли как признак полной оторванности от общего настроения. После скандала Настя потеряла более 1,2 миллиона подписчиков и могла лишиться до 400 миллионов рублей годового дохода.

Ольга Бузова





Ольга Бузова годами живет одновременно в любви и раздражении публики. Ее народность держится на простоте, прямолинейной эмоциональности и готовности выставлять личную боль на всеобщее обозрение.

Но эта простота давно соседствует с дорогой жизнью. В 2021 году ее годовой доход оценивался в 3,3 миллиона долларов, и она входила в тройку самых успешных российских звезд. Стоит вспомнить и ее московскую квартиру за 120 миллионов рублей, куда она переехала после долгого ремонта. Поэтому образ "своей девочки", которую все недооценивали, существует рядом с реальностью телезвезды, рекламных контрактов, элитной недвижимости и жизни на широкую ногу.

Тейлор Свифт





Тейлор Свифт не изображает бедность и не пытается выглядеть девчонкой из соседнего подъезда, но при этом старается сохранять эмоциональную доступность. Ее песни похожи на дневник, фанаты ищут пасхалки, личные истории превращаются в общий язык огромного сообщества. Еще в эпоху 1989 Secret Sessions она приглашала поклонников к себе домой, угощала печеньем, показывала котов и давала послушать альбом до официального релиза.

При этом Свифт давно живет в масштабе отдельной экономики. Ее Eras Tour собрал около 2,2 миллиарда долларов – это самый кассовый тур в истории; концерты посетили более 10 миллионов зрителей. А недавно артистку включили в список миллиардеров 2026 года. На таком фоне ее близость с фанатами выглядит как тщательно поддерживаемая эмоциональная связь между артисткой и гигантской аудиторией.

Чем богаче и недосягаемее человек, тем сильнее ему нужна иллюзия простого контакта. Кайли играет в The Sims и пьет кофе в городской кофейне, Самойлова строит ферму, Бекхэм ухаживает за садом, Ивлеева возвращается к навозу, Бузова регулярно плачет на камеру, Свифт поддерживает близость с фанатами через тексты песен. Все это работает, пока зритель верит в живого человека за дорогой картинкой. Как только в кадре слишком заметны миллионы, охрана, люкс и привилегии, свойскость начинает выглядеть фальшиво. Сегодня простота для селебрити все чаще выступает как управляемый актив , и публика все лучше видит его цену.