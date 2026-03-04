Tom Ford, Dior, Dolce & Gabbana: главные коллекции Недели моды в Париже 2026

Сезон осень-зима 2026 принес коллекции, где строгость, соблазн, наследие и свежий взгляд гармонично сплелись в единое целое. Мы собрали самые запоминающиеся коллекции с Недели моды в Париже 2026 от культовых брендов.

Tom Ford

Под руководством Хайдера Аккермана бренд Tom Ford продолжает развивать свою ДНК, где главным остается безупречный стиль. Коллекция продумана для насыщенной жизни: виниловые плащи для защиты дорогих пальто, удобные вязаные комплекты цвета хаки и атласные бомберы.





Аккерман добавил в свою коллекцию тонкий намек на озорство. Мужская линия представила розовые рубашки с кожаными галстуками в духе 80-х, а женская – юбки из крокодиловой кожи и идеально белые пальто. Главная фишка – прозрачный винил, который создавал интригу, показывая, что скрыто под слоями одежды.

Stella McCartney

Стелла Маккартни совместила ностальгию по 80-м с заботой об экологии. Коллекция стала одой ее пути в моде, выполненной в стиле "осознанной роскоши".





Дизайнер триумфально вернула структуру 80-х, но смягчила ее: жесткие линии сбалансированы объемным трикотажем и меховыми басками. Среди хитов – блузка в горошек, напоминающая наряды принцессы Дианы, и инновационные джинсы из переработанного хлопка. Главное послание: наслаждайтесь модой, не жертвуя при этом ценностями и планетой.

Dolce & Gabbana

D&G вновь обратились к своему ДНК, делая акцент на силуэте и мастерстве кроя. Ритм коллекции строился на противопоставлении: на смену четким линиям постепенно приходила чувственность. Кружева, многослойность и намеки на нижнее белье создавали ощущение интимности, но без вульгарности. Коллекция почти полностью выполнена в черном цвете, что заставило зрителей сконцентрироваться на материале и мастерстве кроя, а не на палитре.





Ferragamo

Показ Ferragamo был о сдержанности и внимании к деталям. Первые образы были исполнены в сдержанной палитре: черный, угольный, темно-синий. Постепенно палитра ожила, добавив насыщенные фиолетовые, лакированные красные и внезапные мандариновые акценты. Дизайнер использовал габардин с графичными вставками и стеганую кожу для придания плотности.





Ближе к финалу строгость уступила место струящимся формам, бархату с люрексом и золотистым поверхностям. Легкий намек на 20-е годы проступил сквозь патину времени, завершив коллекцию элегантным балансом между ностальгией и безупречной итальянской техникой.

Dior

Джонатан Андерсон продолжил исследовать наследие Dior с озорным настроением, превратив сад Тюильри в декорации своего показа. Мы увидели пышные жакеты Bar и объемные костюмы, которые казались игриво "поднятыми" с помощью своеобразных подъюбников. Водяные лилии, символ сада Тюильри, украсили образы крупными брошами и принтами, отсылая как к Моне, так и к любви Кристиана Диора к цветам.





Дизайнер вновь доказал свой талант смешивать разнохарактерные элементы воедино: строгий крой, игривые оборки и нежные цветочные мотивы создали идеальный образ для современной парижанки. Это была коллекция о том, как видеть и быть увиденным в самом сердце Парижа.