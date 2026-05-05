Ольга Бузова купила кольцо Cartier почти за 350 тысяч рублей после задержки рейса

Ольга Бузова превратила неприятную задержку рейса в повод для роскошной покупки. Во время пересадки в Стамбуле телеведущая не успела на стыковочный рейс из-за почти двухчасовой задержки самолета и была вынуждена перенести перелет на следующий день. В итоге один из трех дней поездки оказался потерян, но 40-летняя знаменитость решила компенсировать стресс спонтанным подарком самой себе.

В соцсетях Бузова показала новое украшение Cartier, купленное прямо в аэропорту. Речь идет о кольце из коллекции Clash de Cartier – одной из самых узнаваемых и модных линий французского ювелирного дома. Судя по кадрам, телеведущая выбрала модель medium model из белого золота с фирменным подвижным дизайном, сочетающим шипы, бусины и квадратные элементы.





Кольцо Clash de Cartier считается одним из самых популярных украшений бренда последних лет. Модель выполнена из белого золота 750-й пробы с родиевым покрытием, а ее ширина составляет около восьми миллиметров. Особенность украшения – подвижные детали, создающие характерный тактильный эффект и игру света при движении руки.





Стоимость такого украшения в официальных бутиках Cartier составляет порядка 350 тысяч рублей по текущему курсу.

Ольга Бузова призналась подписчикам, что давно присматривалась к этому кольцу, но долго откладывала покупку. А после сложного перелета артистка решила больше не отказывать себе в маленькой роскоши.