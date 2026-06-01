Дуа Липа вышла замуж! С кем встречалась певица до Каллума Тернера

Дуа Липа вышла замуж за британского актера Каллума Тернера. Пара провела камерную церемонию в Лондоне, в Old Marylebone Town Hall. Для поклонников певицы эта новость оказалась ожидаемой лишь отчасти. Отношения артистки со звездой фильма "Фантастические твари" развивались без особой секретности, однако сама певица редко высказывается о личной жизнь во всеуслышание.





Роман Дуа Липы и Каллума Тернера начали обсуждать в январе 2024 года. Их заметили вместе после мероприятия, связанного с сериалом "Властелины воздуха" (2024), в котором снимался актер. Позже пара все чаще появлялась на публике, а сама певица делилась кадрами с возлюбленным в соцсетях. В 2025 году Дуа Липа подтвердила помолвку в интервью British Vogue. По словам артистки, Тернер подошел к выбору кольца внимательно и советовался с ее близкими.

До отношений с Каллумом Тернером личная жизнь Дуа Липы уже не раз попадала в поле зрения прессы и фанатов. Одним из первых публичных романов певицы были отношения с британской моделью и шеф-поваром Айзеком Кэрью. Пара начала встречаться в 2015 году, а в феврале 2017-го рассталась.





После разрыва с Кэрью у Дуа Липы был короткий роман с фронтменом группы LANY Полом Кляйном. Эти отношения длились около пяти месяцев и завершились в январе 2018 года.

Позже Дуа Липа и Айзек Кэрью снова сблизились. В 2018 году их видели вместе в Лондоне, а в 2019-м Кэрью сопровождал певицу на больших мероприятиях, включая премию "Грэмми" и Met Gala. Однако летом 2019 года их роман окончательно завершился.

Самыми обсуждаемыми отношениями Дуа Липы до Каллума Тернера был роман с Анваром Хадидом, младшим братом Джиджи и Беллы Хадид. Пару начали связывать летом 2019 года. Сначала певицу заметили на дне рождения Анвара, затем их увидели вместе на музыкальном фестивале в Лондоне. Осенью того же года они появились на модном показе Marc Jacobs в Нью-Йорке, а затем вышли вместе на красную дорожку American Music Awards.

Отношения Дуа Липы и Анвара Хадида продолжались более двух лет. Во время пандемии они много времени проводили вместе, а летом 2020 года завели щенка по кличке Декстер. В конце 2021 года People сообщил, что пара взяла паузу и проводит время раздельно. Позже стало ясно, что роман завершился.





После расставания с Анваром Хадидом личную жизнь Дуа Липы активно обсуждали в прессе, но не все истории получили подтверждение. В 2022 году певице приписывали роман с телеведущим Тревором Ноа после совместного ужина в Нью-Йорке. Однако источник People тогда утверждал, что между ними дружеское общение.

В том же году появились разговоры о возможной симпатии между Дуа Липой и рэпером Джеком Харлоу. Интерес к теме подогревала его песня "Dua Lipa" и сообщения о том, что артисты общались после встречи на Variety Hitmakers Brunch. По слухам, они проводили время вместе, однако к началу 2023 года эта история уже сошла на нет.

В 2023 году Дуа Липу связывали с французским режиссером Роменом Гаврасом. В феврале их заметили после вечеринки BAFTA в Лондоне, а в мае пара вместе появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Этот выход фактически подтвердил роман в публичном поле. Но к концу 2023 года отношения завершились.

Стоит отметить, что после этих романов история Дуа Липы и Каллума Тернера выглядела более спокойной и взрослой. Пара не делала громких заявлений на раннем этапе, но постепенно все чаще появлялась вместе. Помолвка, а затем и сообщения о свадьбе обозначили новый этап в личной жизни певицы.