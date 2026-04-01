Джиган и Оксана Самойлова официально развелись

Блогер сообщила о намерении расторгнуть брак еще осенью прошлого года. Причины расставания Джиган и Оксана Самойлова не озвучивали.

Брак Оксаны Самойловой и Джигана расторгнут официально: 1 апреля 2026 года Савеловский суд удовлетворил иск о разводе. Решение было принято после того, как бывшие супруги урегулировали имущественные вопросы и подписали мировое соглашение.

Развод, о котором Самойлова задумывалась еще осенью, затянулся на несколько месяцев. Сначала артист просил время на возможное примирение, позже инициировал попытку оспорить ранее заключенный брачный договор. Это могло привести к полноценному судебному конфликту с разделом активов, однако стороны в итоге выбрали мирный сценарий.

Перед заседанием представители пары заявили, что договоренности достигнуты: Самойлова отказалась от претензий на все имущество, согласившись на его раздел. Дом в Подмосковье остается за Джиганом, при этом он обязуется компенсировать бывшей супруге часть стоимости, а Оксана станет владелицей двух квартир в столице. Еще одну квартиру получил рэпер.

Суд принял условия соглашения, после чего юридических препятствий для развода не осталось.

Самойлова и Джиган состояли в браке 14 лет. У пары четверо детей, и, как отмечается, вопросы, связанные с их воспитанием, не стали предметом спора: бывшие супруги продолжат на равных воспитывать сына и трех дочерей.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

