Первую сумку Джейн Биркин Hermes Birkin продали на аукционе за 8,6 млн евро

Знаменитая сумка Hermès Birkin, которой пользовалась сама Джейн Биркин, продана на аукционе Sotheby’s за рекордные 8,6 миллиона евро. С учетом комиссий сумма составила почти 10 миллионов долларов – абсолютный рекорд для модных аксессуаров, когда-либо выставлявшихся на торгах.

Аукцион длился чуть менее 15 минут. Стартовали торги с одного миллиона евро, однако интерес к лоту был настолько высок, что цена быстро взлетала. Победу в финальной схватке одержал коллекционер из Японии. Для сравнения: предыдущий рекорд долгое время держался за моделью Kelly того же модного дома Hermès. Она была продана за 513 тысяч долларов.



Речь идет о самой первой сумке Birkin, созданной для актрисы в 1984 году. Черная кожа, нестандартная фурнитура, особый ремень, к которому она прикрепила щипчики для ногтей из серебра, и инициалы JB на клапане – каждая деталь хранит отпечаток стиля и характера актрисы. На коже до сих пор видны следы стикеров благотворительных организаций, таких как ЮНИСЕФ и "Врачи мира".



Биркин носила этот аксессуар ежедневно в течение почти десяти лет, а позже передала его на благотворительный аукцион в поддержку борьбы со СПИДом. Впоследствии актрисе подарили еще несколько сумок Hermès, но ни одна не была точной копией оригинала.

Birkin стала культовой не только из-за своей обладательницы, но и благодаря истории создания. Джейн якобы рассказала Жану-Луи Дюма, главе Hermès, что устала от маленьких сумочек, а найти большую и удобную стильную сумку никак не может. Этот разговор вдохновил его на разработку модели, ставшей одной из самых желанных в мире моды.