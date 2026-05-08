Виктория Бекхэм прокомментировала скандал с сыном Бруклином

Виктория Бекхэм впервые подробно прокомментировала конфликт со старшим сыном Бруклином, который в последние месяцы активно обсуждается в британской прессе и социальных сетях. В подкасте Aspire with Emma Grede дизайнер и бывшая участница Spice Girls рассказала о своем подходе к воспитанию детей и ответила на обвинения в чрезмерном контроле внутри семьи.

По словам Виктории, она никогда не стремилась давить на детей или выстраивать из семьи коммерческий проект. Бекхэм подчеркнула, что главной задачей для нее и Дэвида всегда оставалась поддержка интересов каждого ребенка и создание безопасной атмосферы дома. Она отметила, что дети росли под постоянным вниманием публики, поэтому родители старались максимально оградить их от внешнего давления.





Также Виктория высказалась о семейных традициях. В доме Бекхэмов по-прежнему существует правило совместных ужинов в шесть вечера. Во время таких встреч телефоны откладывают в сторону, а главным становится живое общение. По словам дизайнера, именно диалог помогает сохранять близость внутри семьи даже в сложные периоды.

Заявления Виктории прозвучали на фоне затянувшегося конфликта с Бруклином Бекхэмом и его супругой Николой Пельтц. Ранее старший сын звездной пары публично обвинял родителей в гиперопеке, манипуляциях и попытках превратить семью в идеальную картинку для соцсетей. Также он заявлял, что после дистанцирования от семьи впервые почувствовал внутреннее спокойствие.

Виктория, не упоминая сына напрямую, дала понять, что не считает воспитание формой давления. Она объяснила, что родители лишь хотели помочь детям раскрыть свои способности и найти собственное дело. В качестве примера Бекхэм привела младших детей: Круз сейчас развивает музыкальную карьеру, а 14-летняя Харпер работает над собственным косметическим проектом, вдохновившись личной борьбой с акне.





Кроме того, Виктория опровергла слухи о том, что они с Дэвидом сознательно создавали так называемый "бренд Бекхэмов". По ее словам, у каждого из супругов всегда были собственные проекты и контракты, а семейная медийность сформировалась естественным образом.