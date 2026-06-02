Сидни Суини основала продюсерскую компанию в Голливуде

Сидни Суини приступила к запуску своей продюсерской компании, которая получила название Honey Trap. Актриса, известная по сериалам "Эйфория" и "Белый лотос", а также по фильмам "Кто угодно, кроме тебя" и "Горничная", намерена активнее развивать проекты за кадром. В перспективе она также рассматривает режиссерскую работу.

Главной по производству и развитию в компании будет Кайли Макгрегор, с которой Суини связывают давние рабочие отношения. Новая компания уже оформила соглашение с Sony Pictures на право первого просмотра проектов. Это означает, что студия сможет первой рассматривать фильмы и сериалы Honey Trap для возможного финансирования и производства.

Интересно, что именно с Sony Сидни работала над ромкомом "Кто угодно, кроме тебя", где исполнила главную роль и выступила исполнительным продюсером. Картина с Гленом Пауэллом собрала более 210 миллионов долларов в мировом прокате и оказалась одним из заметных коммерческих успехов актрисы.

Сейчас Суини продолжает сотрудничество с Sony над ремейком "Барбареллы" для TriStar Pictures. Режиссером проекта выступит Эдгар Райт, сценарий готовят Джейн Голдман и Хани Росс. В основу ленты легла французская серия комиксов Жан-Клода Фореста, ранее экранизированная в культовом фильме 1968 года с Джейн Фондой.

Honey Trap будет работать с кино и сериалами. В заявлении компании говорится о ставке на яркие, кинематографичные истории, построенные на противоречиях, сложных героях и эмоциональном воздействии. Суини планирует поддерживать авторов с сильным визуальным языком и проекты, которые способны вызывать обсуждение, сохраняя при этом зрительскую привлекательность.

Запуск Honey Trap закрепляет за Суини статус не только актрисы, но и полноценного игрока в продюсерской индустрии. В последние годы она все чаще участвует в проектах на уровне разработки и производства. В триллере "Горничная" с Амандой Сейфрид Суини выступила как исполнительный продюсер. Фильм Пола Фига собрал почти 400 миллионов долларов, а осенью Lionsgate планирует приступить к работе над продолжением – "Секрет горничной", где актриса появится вместе с Кирстен Данст.

В работе у Суини и другие крупные проекты. Для Warner Bros сценарист Эрик Рот готовит фильм по истории с Reddit и книге I Pretended to Be a Missing Girl. Актриса также завершила съемки в экранизации романа Эдит Уортон "Обычай страны" с Лео Вудаллом и сейчас снимается в "Гандаме" Джима Микла для Legendary и Netflix. Кроме того, в Sony за ней закреплен продюсерский проект "Регистрация" по роману Мэдисон Лоусон.

