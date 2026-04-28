Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию своего голоса и образа для защиты от ИИ

Документы были направлены 24 апреля от имени компании TAS Rights Management в Патентное и товарное ведомство США. В числе заявок – узнаваемые аудиофразы Hey, it’s Taylor Swift и Hey, it’s Taylor, а также конкретное визуальное описание сценического образа. Речь идет о фотографии, где Тейлор Свифт запечатлена с розовой гитарой на фоне сценического фиолетового света – образ подробно зафиксирован в заявке, включая детали костюма и декора.

По оценкам индустрии, такой шаг связан с растущими рисками, связанными с несанкционированным использованием образа артистов в цифровой среде. В последние годы визуальные и голосовые данные Тейлор Свифт неоднократно становились объектом дипфейков и других форм ИИ-контента.

Подобную юридическую стратегию ранее применял и Мэттью Макконахи, регистрируя элементы своей идентичности для защиты от неправомерного использования.