Тимоти Шаламе стал самым молодым актером с тремя номинациями на "Оскар" со времен Марлона Брандо

Тимоти Шаламе вошел в историю Киноакадемии, став самым молодым актером за последние 72 года, трижды выдвинутым на премию "Оскар".

Третья номинация досталась 30-летнему актеру за главную роль в киноленте "Марти Великолепный". Имена всех претендентов были объявлены 22 января. До этого Шаламе уже попадал в список номинантов в 2018 году за роль в ленте "Зови меня своим именем" и в прошлом году – за образ Боба Дилана в картине "Никому не известный".

Тем самым артист повторил достижение Марлона Брандо, который к 29 годам успел получить три номинации подряд. Вскоре после этого Брандо выиграл свой первый "Оскар" за легендарную роль в "В порту".

Однако абсолютный возрастной рекорд остается за актрисой Дженнифер Лоуренс, трижды номинированной еще в 23 года. Среди ее работ – "Афера по-американски" и "Мой парень – псих".