Тимоти Шаламе стал самым молодым актером с тремя номинациями на "Оскар" со времен Марлона Брандо

Артист получил номинацию за роль в фильме "Марти Великолепный". Это третий раз, когда Тимоти Шаламе имеет шанс получить статуэтку кинопремии "Оскар".
Тимоти Шаламе вошел в историю Киноакадемии, став самым молодым актером за последние 72 года, трижды выдвинутым на премию "Оскар".
Третья номинация досталась 30-летнему актеру за главную роль в киноленте "Марти Великолепный". Имена всех претендентов были объявлены 22 января. До этого Шаламе уже попадал в список номинантов в 2018 году за роль в ленте "Зови меня своим именем" и в прошлом году – за образ Боба Дилана в картине "Никому не известный".
Тем самым артист повторил достижение Марлона Брандо, который к 29 годам успел получить три номинации подряд. Вскоре после этого Брандо выиграл свой первый "Оскар" за легендарную роль в "В порту".
Однако абсолютный возрастной рекорд остается за актрисой Дженнифер Лоуренс, трижды номинированной еще в 23 года. Среди ее работ – "Афера по-американски" и "Мой парень – псих".
Трейлер фильма "Марти Великолепный" (2026г.). Реж. Джош Сэфди
Шаламе, которого нередко называют "самым утонченным лицом поколения Z в Голливуде", сочетает стремительный профессиональный рост с вниманием таблоидов к своей личной жизни. Уже три года он встречается с моделью и бизнесвумен Кайли Дженнер – и накануне впервые публично сказал ей, что любит ее. При этом поклонники актера по-прежнему делятся во мнениях: одни считают союз вдохновляющим, другие – сомнительным для его карьеры.
Предстоящая церемония "Оскар-2026" пройдет весной в Лос-Анджелесе.