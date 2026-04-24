Настя Ивлеева рассказала, собирается ли она вернуться в шоу-бизнес

Настя Ивлеева заявила, что возвращение к светской жизни пока не входит в ее планы. В диалоге с подписчиками блогер дала понять, что не испытывает ностальгии по прежней публичной жизни и не стремится вновь становиться частью светской повестки.

"Оставлю это тем, кто еще в пубертате. Мне уже ничего никому не нужно доказывать", – ответила она на вопрос о возможном камбэке.

По словам Ивлеевой, она продолжает получать приглашения на различные мероприятия, однако теперь фильтрует их гораздо строже. Появление на публике должно иметь для нее личный смысл, а не быть частью индустриального ритма, подчеркнула она.

Блогер также отметила, что не воспринимает прошлые события как ошибку. Напротив, пережитый опыт, включая громкий скандал вокруг вечеринки в "Мутаборе" в конце 2023 года, она рассматривает как важный этап внутренней трансформации.

После периода "отмены" Ивлеева действительно изменила вектор. Сейчас Настя живет в деревне со своим мужем Филиппом Бегаком, часто путешествует по России и много читает. Недавно экс-ведущая "Орла и решки" выпустила свое шоу о жизни в деревне.

При этом Ивлеева постепенно возвращается к прежнему стилю. Она снова покрасила волосы в блонд, а образы стали более откровенными.