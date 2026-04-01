Оксана Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение и без суда разделили мущество

Супруги решили разделить совместно нажитое имущество мирным путем без суда.

История громкого развода Оксаны Самойловой и Джигана, судя по всему, подходит к финалу. Стороны подписали мировое соглашение, избежав затяжных судебных разбирательств по разделу имущества.

Как сообщил адвокат блогера, супруги приняли решение разделить активы по взаимной договоренности. Главный объект спора – загородный дом – остался за Джиганом. При этом артист обязался компенсировать бывшей супруге часть его стоимости, но сумма выплаты будет ниже рыночной оценки.

Основная часть недвижимости перешла Самойловой: ей достанутся две квартиры, тогда как одна квартира остается за музыкантом. При этом ряд активов, включая семейную ферму, в соглашение включать не стали – этот вопрос не стал предметом спора.

Отдельно подчеркивается, что разногласий по поводу детей у пары не возникло. Этот аспект не обсуждался в судебном поле и был урегулирован без конфликтов.

Ранее Джиган пытался оспорить брачный договор, подписанный несколько лет назад, однако в последний момент стороны решили пойти на компромисс.

Напомним, о намерении пары развестись стало известно осенью прошлого года. Причины размолвки Оксана Самойлова и Джиган не раскрывали.

Елизавета Федорова

