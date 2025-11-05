Король Великобритании Карл III посвятил в рыцари Дэвида Бекхэма

Экс-футболиста удостоили звания за заслуги в спорте. Дэвид Бекхэм пошутил, что теперь домочадцы будут обращаться к нему с приставкой "сэр"
Король Карл III торжественно посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари. Церемония развернулась прямо в Виндзорском замке и стала одним из самых обсуждаемых событий недели в британской прессе.
На кадрах, опубликованных телеканалом Sky News, видно, как монарх в мантии и с мечом в руках прикасается клинком к плечам экс-футболиста, следуя вековой традиции посвящения в рыцари.
Сообщается, Дэвид Бекхэм был удостоен звания за заслуги в спорте и благотворительности. На протяжении двух десятилетий он выступал за ведущие футбольные клубы Европы – от "Манчестер Юнайтед" до "Пари Сен-Жермен" – и с 2005 года является послом ЮНИСЕФ. В прошлом году Бекхэм также был назначен амбассадором фонда Его Величества.
Для церемонии 50-летний спортсмен выбрал классический костюм Victoria Beckham, созданный специально к этому дню. Виктория Бекхэм, поддержавшая супруга на торжестве, появилась в платье собственного бренда. На мероприятии также присутствовали родители спортсмена – Тед и Сандра Бекхэм.
В беседе с журналистами Бекхэм признался, что гордится оказанной честью, и с улыбкой отметил, что теперь дома его могут называть "сэр папа" или "сэр сын" – если захотят.
Церемония стала еще одним значимым моментом в жизни звезды, для которой последние годы ознаменовались новыми проектами и успехами за пределами спорта.