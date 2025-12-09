Настя Ивлеева рассказала, почему не скучает по светской жизни

После затяжного периода публичной критики и перерыва в карьере Настя Ивлеева продолжает формировать реальность вдали от столичных вечеринок, отказавшись от ритма прежней жизни. Телезвезда, пережившая "отмену" и разрыв контрактов после скандальной вечеринки в конце 2023 года, сегодня делает ставку на спокойствие, осознанность и переосмысление собственных ценностей.

Возвращение Ивлеевой в медиапространство началось с запуска проекта "Чегеря" – реалити-шоу о быте в российской глубинке, которое она создает вместе с супругом Филиппом Бегаком. Проект стал ее первым заметным шагом после долгого молчания и получил теплый отклик аудитории. Для Насти это стало сигналом, что связь с людьми все еще жива, даже спустя два года кризиса и внутренней работы.

В недавней беседе с подписчиками Ивлеева отметила, мысли о прошлой жизни ее больше не беспокоят.

"Ни по чему не скучаю! Говорю совершенно искренне! Я научилась жить настоящим и только. В натуральном смысле – сегодняшним днем. Если бы я скучала, ковыряла, прокручивала, оплакивала, я бы не дожила до нынешнего дня здоровым и сильным человеком. Всему, чему суждено быть, будет! Жизнь многообразна! Мы не знаем, что нас ждет впереди. То, что было, – было фантастически. Но давайте не будем хоронить будущее", – написала телеведущая.

Неожиданной стороной ее нового этапа оказалось углубленное изучение истории искусств. В течение последнего года Ивлеева занималась предметом с академической дисциплиной – писала эссе, выполняла задания и даже подготовила персональную онлайн-выставку. Настя отметила, что победила собственную лень и смогла довести сложный образовательный проект до конца – достижение, которым она гордится гораздо сильнее, чем прежними гонорарами.

"Я поняла, что ничего не знаю. Маломальский хороший разговор держится на трех китах: литература, искусство, история. Вот и пошла в отрыв! Библиотека у меня жирная! Помимо базы, ныряю теперь смело в конкретные периоды или к конкретному художнику!" – рассказала 34-летняя знаменитость.

Поездки в деревню, отказ от былой публичности и фокус на личностном росте стали для Насти Ивлеевой формой внутренней свободы. Она уверена, что если чему-то суждено случиться – оно произойдет, а пока ее путь лежит вдали от прожекторов и красных дорожек.