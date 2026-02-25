Ольга Бузова показала мини-сумку Hermes стоимостью более миллиона рублей

Телеведущая Ольга Бузова привлекла внимание эффектным выходом в Дубае. Накануне 40-летняя телезвезда опубликовала в личном блоге серию вечерних кадров на фоне знаменитого отеля Бурдж-аль-Араб, где позировала в облегающем платье с анималистичным принтом и миниатюрной сумкой Hermès яркого оранжево-розового оттенка.





Речь идет о модели Hermès Constance 18 в цвете Orange Field – одном из самых заметных и свежих оттенков бренда, представленных в коллекциях Spring/Summer 2024. Этот тон относится к семейству фирменных оранжевых цветов Дома, однако отличается более теплым, живым подтоном с легким розовым переливом. В солнечном свете кожа Epsom, из которой чаще всего выполнена эта модель, приобретает мягкое сияние и подчеркивает статус аксессуара как яркого акцента образа.

Constance 18 – компактная кросс-боди сумка с регулируемым ремнем и культовой застежкой в виде буквы "H". Благодаря лаконичной форме и универсальному размеру модель подходит как для вечерних выходов, так и для повседневных комплектов. При этом яркие оттенки, включая Orange Field, считаются коллекционными и нередко удерживают высокую стоимость на вторичном рынке.





Сегодня розничная цена Constance 18 в европейских бутиках Hermès составляет около 7,3 тысячи евро, а в США – порядка 11 тысяч долларов. На российском рынке с учетом параллельного импорта стоимость подобных экземпляров достигает 1,1–1,4 миллиона рублей и выше.

В Дубае Ольга Бузова сочетала сумку с черно-белым платьем с зебровым принтом (что, кстати, является трендом 2026) и лаконичными босоножками, сделав таким образом яркий аксессуар центральным элементом образа.