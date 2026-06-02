Тейлор Свифт записала саундтрек для "Истории игрушек 5"

Тейлор Свифт представила новый сингл I Knew It, I Knew You, записанный специально для мультфильма "История игрушек 5". Композиция войдет в официальный саундтрек проекта Disney и Pixar, а релиз трека запланирован на 5 июня. Сам мультфильм выйдет в зарубежный прокат 19 июня 2026 года.

Анонс сопровождался целой серией намеков, рассчитанных на внимательных поклонников певицы. В конце апреля на официальном сайте Свифт ненадолго появился обратный отсчет на фоне голубого неба и облаков – визуального кода, хорошо знакомого фанатам "Истории игрушек". Позже в разных городах заметили билборды с буквами TS, ковбойской эстетикой и облаками, а обложка альбома 1989 (Taylor’s Version) на стриминговых платформах получила обновленную графику: вместо чаек там появились пять облаков.





Финальное подтверждение последовало 1 июня, когда на сайте певицы запустили новый таймер. После его завершения Свифт объявила название песни и дату выхода. Трек также выпустят на физических носителях: в магазине артистки появились CD-версии с оригинальным вариантом композиции, акустической записью и фортепианной версией.





Свифт написала и спродюсировала I Knew It, I Knew You вместе с Джеком Антоноффом, своим давним музыкальным соавтором. Основой для песни послужила история Джесси – одной из ключевых героинь франшизы. Пресс-служба Disney отдельно отмечает, что новая работа возвращает певицу к кантри-интонациям, с которых начиналась ее карьера, но при этом сохраняет черты разных этапов ее музыкального пути.

Для Тейлор Свифт работа с киносаундтреками – не новая территория. Ранее ее песни звучали в проектах "Голодные игры", "Пятьдесят оттенков темнее", "Кошки" и "Там, где раки поют". Однако участие в "Истории игрушек" имеет для певицы особый личный оттенок: первая часть мультфильма вышла в 1995 году, когда Свифт была ребенком, а сама франшиза давно входит в число самых узнаваемых анимационных проектов Pixar.

"Я всегда мечтала написать музыку для этих персонажей, которых обожала с пяти лет, когда посмотрела первый фильм "История игрушек". Я сразу же влюбилась в "Историю игрушек 5", когда мне посчастливилось увидеть ее на ранних стадиях, и написала эту песню, как только вернулась домой после просмотра", – написала артистка в личном блоге.

Пятая часть продолжит историю Вуди, Базза, Джесси и других игрушек. В центре сюжета "Истории игрушек 5" окажется новый конфликт: герои столкнутся с планшетом LilyPad, который забирает внимание их хозяйки Бонни. Игрушкам предстоит вернуть интерес девочки к привычному миру игры.