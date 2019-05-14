Алина Кабаева родила двойню от Путина

Российские и зарубежные СМИ усиленно муссируют информацию о том, что Алина Кабаева родила двойню, и многие журналисты уверены, что сыновья, как и первый мальчик, у нее от президента России Путина. Фото новорожденных пока нет, но последние новости заполнены другими фотографиями, на которых Кабаева вместе с первым лицом государства.

Насколько правдивы утверждения

Являются ли правдой сенсационные сообщения о возможном отцовстве президента РФ во многих заметках, где постоянно употребляются словосочетания – любовница Путина Алина Кабаева родила двойню, сказать трудно. Но в пользу этого приводится множество аргументов.

Средства массовой информации сообщают, что у знаменитой гимнастки, занятой общественной и благотворительной деятельностью, уже есть двое детей:

Мальчик, которого назвали Дмитрием в честь бессменного премьер-министра при действующем президенте, Медведева, родившийся в 2009 году. Девочка, которая появилась на свет в 2013.

В первом случае источником слухов стал Сильвио Берлускони, дочь которого рожала вместе с Кабаевой в элитной клинике, во втором – сенсационную новость сообщила нью-йоркская газета, сославшаяся на проверенный источник. И вот, в начале мая нынешнего года, в московском центре акушерства и гинекологии, Алина Кабаева снова родила, на этот раз – двойню.

Если предыдущие сообщения правдивы (а ни один из них не настаивал на отцовстве, просто сообщал о факте рождения детей и предполагал, что они – от первого лица российского государства, логично предположить, что и эта двойня – от Путина).

В подтверждение своих догадок папарацци вытащили на свет старые истории о разводе президента, который расстался со своей женой Людмилой как раз в 2013, когда Алина Кабаева родила второго ребенка – девочку. Та же газета Нью-Йорк Пост тогда сообщила, снова со ссылкой на осведомленный источник, что красавица-гимнастка поселилась в знаменитой сочинской резиденции «Бочаров ручей» и Глава государства несколько раз ее там тайно навещал.

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Вспомнили и знаменитую историю с «Московским комсомольцем». Журналист издания напрямую спросил у президента, действительно ли его связывают с Алиной Кабаевой интимные отношения. Тогда Владимир Владимирович ответил резко, что все это – выдумки и чьи-то эротические фантазии от любителей совать свой нос в чужие личные дела.

Но в скором времени издание закрыли за нерентабельностью, и именно этот факт, по мнению желтой прессы, достаточно наглядно продемонстрировал, что Путина и Кабаева связывают романтические чувства.

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Немного о детях

Пользователи социальных сетей с нетерпением ожидают появления в Интернете фотографий новорожденных мальчиков и информации о том, как их назвали. Многие, услышав, что секс-символ России, олимпийская чемпионка, и в недалеком прошлом – депутат Госдумы, родила двойню в 2019, пребывают в уверенности, что и эти дети – от знаменитого отца. Еще известно, что некий Сергей Латынин еще в 2014 не поленился извлечь на свет истории всех увлечений и бойфрендов Алины, вероятно, из чувства черной зависти к ее нынешнему финансовому и общественному положению.

В отличие от спортивного обозревателя, не поленившегося покопаться в интимных подробностях личной жизни знаменитой гимнастки, пользователи соцсетей просто искренне поздравляют счастливую маму, в полной уверенности, что и мальчики-двойняшки – тоже от российского президента. Для среднестатистического россиянина – это просто доказательство, что он тоже человек и ничто человеческое ему не чуждо.