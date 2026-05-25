Брэд Питт отказался от идеи третьего брака после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт не планирует снова жениться, несмотря на стабильные отношения с дизайнером украшений Инес де Рамон. Источники Daily Mail из окружения актера утверждают, что пара счастлива вместе, однако после болезненного развода с Анджелиной Джоли 62-летний артист не спешит возвращаться к официальному браку.

Питт и де Рамон встречаются с 2022 года. За это время их роман перестал быть просто слухом. Влюбленные вместе появлялись на светских мероприятиях, отдыхали в Европе и, по сообщениям инсайдеров, уже больше года живут вместе. Недавно пару заметили в Лос-Анджелесе на мероприятии Mercedes. Инес выбрала красное облегающее платье миди с глубоким декольте и босоножки на каблуках, а Питт появился в коричневом костюме, рубашке, черных туфлях и очках.

В окружении актера говорят, что рядом с Инес он ценит прежде всего спокойствие, поддержку и отсутствие публичной драмы. При этом свадьба, как утверждают источники, сейчас не входит в его планы. По словам инсайдеров, Питт благодарен возлюбленной за гармоничные отношения, но не собирается торопить события и вряд ли решится на третий брак.

Одной из причин называют тяжелый опыт развода с Анджелиной Джоли. Звездная пара рассталась в 2016 году после десяти лет отношений и двух лет брака, однако юридические споры продолжались почти восемь лет и завершились только в 2024-м. Бывшие супруги судились из-за опеки над детьми и имущества, включая французское поместье Château Miraval.

Самой болезненной частью этой истории для Питта, по данным Daily Mail, остаются отношения с детьми. У актера и Джоли шестеро наследников: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен. Западные издания пишут, что все они в той или иной степени отдалились от отца. Некоторые дети уже отказались от фамилии Питт в публичном поле или юридически.

Поводом для новой волны обсуждений стал выпускной Захары в колледже Spelman в Атланте. На церемонии присутствовали Анджелина Джоли и часть семьи, однако Брэда Питта там не было. Источники со стороны актера утверждают, что ситуация сложнее, чем выглядит со стороны. По их словам, после многолетнего семейного конфликта его появление на таком событии едва ли было бы воспринято спокойно.