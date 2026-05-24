Мигель признался, что мечтает поставить "Лолиту" Владимира Набокова

Хореограф, режиссер и продюсер Мигель рассказал о своих творческих планах и признался, что хотел бы создать иммерсивную постановку по роману "Лолита". Об этом он сообщил во время кастинга обновленной версии спектакля "Вернувшиеся", который вновь готовится к показу в Москве.

По словам Мигеля, идея уже вышла за рамки абстрактной мечты и постепенно превращается в конкретный проект. Режиссер отметил, что особенно интересует его возможность переосмыслить произведение Владимира Набокова в современных реалиях и через язык иммерсивного театра.

Пока постановка находится лишь на этапе планирования, однако Мигель дал понять, что тема его серьезно увлекает. Помимо "Лолиты", в ближайших творческих задачах режиссера – создание рождественской истории по мотивам произведений Чарльза Диккенса.

Сейчас же Мигель сосредоточен на возвращении спектакля "Вернувшиеся", впервые представленного публике еще в 2016 году. За несколько лет иммерсивное шоу по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения" стало одним из самых обсуждаемых театральных проектов Москвы и собрало десятки тысяч зрителей.

"Главная идея – дать возможность человеку погрузиться в совершенно другое измерение, в абсолютно новое для него пространство – атмосферу старинного особняка. Раствориться в этом всем, забыть на время о том, что окружает извне, убежать от негативных мыслей. В этом наша миссия", – рассказал Мигель в интервью.

Режиссер рассказал, что обновленная версия спектакля заметно изменится: в проекте станет больше персонажей, декораций и сюжетных линий. При этом сам формат останется прежним.