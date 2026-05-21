Как защититься от клещей: все способы – от прививок до лайфхаков

Укус клеща может показаться безобидным, но он может вызвать заболевания, которые поражают нервную систему и в сложных случаях приводят даже к летальному исходу. Клещевой энцефалит может вызвать паралич, боррелиоз поражает кожу, суставы, сердце. Поэтому важно вовремя заметить клеща, удалить его и обратиться к врачу. Клео.ру собрал все способы, которые помогут не допустить проблему.

Прививка: самый важный способ защиты

Вакцинация не спасет от контакта, но поможет избежать тяжелого течения инфекции. Прививку рекомендуют делать тем, кто живет в эндемичных регионах, регулярно бывает на природе или проводит много времени на даче.

Существуют два вида вакцинации.

Плановая: первую дозу рекомендуют делать весной или зимой, вторую – через 1-7 месяцев, третью – через 9-12 месяцев.

Экстренная (если сезон уже начался): вводят две дозы вакцины с интервалом от 14 до 30 дней.

Чтобы иммунитет сохранялся, через год нужно сделать повторную прививку, а следующую – через 3 года. В первые 2 недели после прививки не стоит посещать парки, леса и другие места, где могут быть клещи, – иммунитет еще не сформирован.





Одежда: первый защитный слой

Клещ часто цепляется с травы и постепенно перемещается вверх по одежде, выбирая участки с более тонкой кожей. Соблюдайте простые меры безопасности:

закрывайте руки и ноги;

носите вещи с плотными манжетами и минимумом открытых участков кожи;

выбирайте светлые ткани, на которых легче заметить паразита;

надевайте брюки, заправленные в носки или обувь;

старайтесь избегать местности с высокой травой и густыми кустарниками.

Репелленты: дополнительная защита

Химические и натуральные средства в спреях дают временную защиту как барьер – если вы нанесли его, все равно нужно надеть правильную одежду и осмотреть себя после прогулки.

Чаще всего это составы на основе ДЭТА, эфирных масел или акарицидные средства, которые нужно распылить на одежду регулярно обновлять, если вы проводите много времени в лесной или парковой зоне.

Осмотр после прогулки: инструкция для всех





Это займет всего несколько минут, но поможет обнаружить клеща и избежать укуса. В первую очередь нужно проверить зоны, в которых паразит закрепляется чаще всего, и где его сложнее заметить сразу. Используйте фонарик или лупу на смартфоне (если нет встроенной функции, скачайте специальное приложение) – так будет больше шансов заметить маленького клеща.

Взрослые

Фокус внимания – на участки с тонкой кожей, места, которые были открыты.

Шея и область за ушами;

подмышки;

паховая зона;

колени и кожные складки;

волосистая часть головы.

Дети

У детей зона риска выше из-за роста и более тесного контакта с травой.

Волосистая часть головы;

линия роста волос и лобная зона;

шея и область за ушами;

подмышки и складки одежды;

участки под резинками и воротником рубашки, футболки.

Домашние животные

У домашних животных риск выше из-за густой шерсти, в которой клеща легко не заметить после прогулки. Проведите руками по участкам из списка против роста шерсти – так проще заметить небольшие уплотнения или темные точки, которые могут оказаться присосавшимся паразитом.

Область ушей и за ними;

шея и зона под ошейником;

живот и паховая область;

подмышки и внутренняя сторона лап.

участки с густой или спутанной шерстью.

Что делать, если контакт произошел

Если вы нашли клеща, нужно срочно удалить его. Не паникуйте, действуйте аккуратно и точно. По возможности обратитесь к врачу – если это невозможно, уберите его самостоятельно.

Лучше всего использовать специальные инструменты – специальные выкручиватели или крючки, которые позволяют захватить паразита максимально близко к коже. Их можно приобрести заранее, если собираетесь проводить лето на природе.

Если специальных инструментов нет, можно воспользоваться обычным пинцетом или пальцами. Нужно продезинфицировать руки, надеть перчатки, взять салфетку или марлю, чтобы минимизировать контакт.





Инструкция

Захватите клеща максимально близко к коже, за головку, а не за тело.

Тяните медленно и равномерно вверх, без рывков и прокручиваний.

Не сжимайте брюшко, чтобы не усилить риск инфицирования.

После удаления обработайте место укуса антисептиком.

Положите клеща в емкость с крышкой (берите его ваткой или салфеткой) и сдайте на анализ в лабораторию, чтобы проверить его на инфеции (клещевого энцефалита, боррелиоз и другие).

Наблюдайте за своим самочувствием и состоянием кожи в месте укуса, инфекция может развиваться не сразу. По возможности обратитесь в травмпункт или к врачу в первые 3 дня после укуса, чтобы врач осмотрел рану и назначил препараты для профилактики, если возникнет необходимость.

Когда обязательно нужно обратиться к врачу

Покраснение в месте укуса увеличивается, не проходит в течение нескольких дней.